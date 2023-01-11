影／大巨蛋不卡了 民眾黨議會黨團：許可函姍姍來遲侵全民權益

被視為北市長蔣萬安上任第一難題的大巨蛋案，內政部1月9日已發下防火避能審查認可函，力拚3個月內完工。由於前市長柯文哲任內屢質疑中央卡蛋，民眾黨北市黨團今表示，內政部拖了1年8個月才「終於」核發防火避難性能審查許可函，但重大公共工程不該受政治算計影響，黨團表示遺憾，因許可函姍姍來遲，是嚴重侵害全民的權益。

民眾黨團總召黃瀞瑩表示，回顧審查過程，前任市長柯文哲不斷呼籲內政部應該在「堅持公安、依法行政」的前提下，務實理性的解決大巨蛋問題。然而，光是防火避難性能審查的公文，來回卡了一年八個月，如今通過標準和一年前的一模一樣，民眾黨團總召黃瀞瑩表示：「這顯示內政部是政治凌駕專業，現正值內閣總辭之際，試問誰來負起政治責任？」

黃提到，面對接下來大巨蛋的工程，請市長蔣萬安好好承擔責任，「三個月完工、六個月啟用」的期程能如期完工，讓球迷有個煥然一新的球場。