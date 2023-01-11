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北市年前公安聯檢1件不合格 李四川今視察百貨公司

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川（右二）今到視察百貨公司公安檢查。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（右二）今到視察百貨公司公安檢查。記者林佳彣／攝影

農曆年節將至，台北市公安聯檢月初啟動，迄今稽查24家業者，有百貨業者的安全門未開啟，不符規定挨罰12萬元。副市長李四川今率隊到新光三越台北南西店一館視察，他提到公安檢查將到18日，且有鑒於錢櫃大火事件，市長蔣萬安也將規畫重點視察KTV檢查狀況。

副市長李四川兼任台北市災害防救辦公室主任今表示，過年期間人潮聚集處包含百貨公司、商場、KTV等，再過一周就要過年，因此安排1月4日至18日例行性公安檢查，也籲業者不要因人多生意好，就在走道堆放貨品妨礙逃生，應保持安全通道暢通，讓市民平安採買年貨。

北市府列管面積超過5000平方公尺以上的大型百貨、賣場、量販店，以及1500平方公尺以上的大型餐廳，包含台北101購物中心、BELLAVITA寶麗廣塲、微風廣場、家樂福等約100家業者。

台北市建管處攜手消防局年前無預警動態公共安全檢查，抽查轄內42家業者，重點為安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道等處，任意堆置雜物及貨品，阻礙逃生動線而造成公共危險。

建管處表示，不符規定者，依建築法開罰12萬元，並限期2天改善，若仍未改善，將續罰30萬元。截至今天稽查24件，1月6日新光三越A9安全門無法開啟挨罰，經複查已改善完成。

建管處指出，周年慶、農曆年前會與消防局安排動態公共安全檢查，每年至少100件，兩單位每月也會針對八大行業等場所聯合稽查，另外業者須定期申報公安檢查。

民眾黨議員張志豪提出長期作為的建議，光靠政府單位去檢查，永遠做不完，他認為「民力無窮」應該發揮守望相助精神，市民若發現狀況，可撥打1999或透過管道去舉報或申訴，「眼線會更多，如此才可達到全民公安的效果」，相關局處也應設有監督和公開回應機制，這會是比較治本的方法。

台北市公安聯檢月初啟動，迄今稽查24家業者。記者林佳彣／攝影
台北市公安聯檢月初啟動，迄今稽查24家業者。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（左一）今到新光三越台北南西店一館，視察防火鐵捲門、安全梯、避難逃生動線。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（左一）今到新光三越台北南西店一館，視察防火鐵捲門、安全梯、避難逃生動線。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（右二）今到視察百貨公司公安檢查。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（右二）今到視察百貨公司公安檢查。記者林佳彣／攝影

公安 北市 安檢

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