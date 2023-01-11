因應春節 台北花市1/17起全天候營業
台北市產業發展局今天表示，春節將屆，台北花市將分2階段延長營業時間，17日至21日中午，連續108小時不打烊。
台北市政府產發局發布新聞資料指出，因應春節，台北花市延長營業時間分為2階段進行，第1階段，花市B館已從7日起延長營業至每天下午3時，第2階段為花市A館及B館，從17日凌晨0時起至21日（除夕）中午12時，共連續108小時不打烊，盼提供市民最多元、齊全的採買花卉時段。
北市產發局表示，台北花市除在A館2樓的資材區廣場，設置應景盆栽，展示各式春節常用花卉，A館1樓南側廣場也打造百合花海，運用數百支百合，打造成花園，與市民一起迎兔年。
產發局指出，推薦年節居家裝飾花卉種類，有百合、菊花、銀柳。百合的花型碩大，具濃郁又芳香味，想要事業開春長紅，百事順利皆合意，絕對是首選。菊花的花色豔麗繽紛，花型種類琳瑯滿目，是春節應景花卉中最受歡迎的百變之星。與銀兩台語發音相似的銀柳，有招財吉祥的含意，也廣受消費者的喜愛。
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