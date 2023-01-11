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2023平溪天燈節 首場2月5日十分廣場點亮幸福

中央社／ 新北11日電

2023新北市平溪天燈節將於2月5日元宵節在十分廣場，及2月11日在平溪國中放天燈，除超大型兔年造型主燈，還有超過百盞4呎兔影天燈，市府今天邀民眾放天燈享受山城溫馨幸福。

新北市政府觀光旅遊局舉辦平溪天燈節，成為世界許多媒體報導的焦點與推薦，電視Discovery 頻道評為世界重要節慶嘉年華，獲得「第九屆台灣活動卓越獎」的公共服務活動類銅質獎，今天在市政會議獻獎。

市長侯友宜說，平溪天燈節與威尼斯嘉年華、美國紐奧良嘉年華及里約熱內盧嘉年華齊名，也是來台灣自由行旅客最喜愛的前10大熱門景點，成為國際級重要元宵慶典。期待在傳統外也有創新，讓民眾感受溫馨的幸福。

觀旅局今天也舉行記者會，說明2023新北市平溪天燈節，2月5日元宵節首場活動「愛在元宵兔給樂」，除有畫家Rabbit with Mask（面具兔）及製作天燈師傅胡民樹共同製作超大型兔年主燈，還有超過百盞4呎兔影天燈。

觀旅局說，第2場活動將於2月11日於平溪國中舉行，響應情人節浪漫氛圍，愛心造型天燈將帶給民眾浪漫幸福。山城平溪還有多元生態、迷人鐵道風光與懷舊礦業歷史。

市府說，1月20日至2月28日將於平溪區推3座燈光藝術裝置，分別設置於菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處，打造祈福與天燈意象等光影氛圍。

市府說，2月12日將與新北市山嶽協會攜手辦理「平溪健行淨山趣」活動，邀百岳達人崔祖錫和吳雲天，帶領山友一起撿拾掉落的天燈，為平溪美麗山林環境盡力。

天燈 平溪

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