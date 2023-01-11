剛上任大巨蛋不卡蛋！蔣萬安：下周視察 預計年底試營運

被視為蔣萬安上任第一大難題的大巨蛋，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，力拚3個月內完工。台北市長蔣萬安今天表示，大巨蛋預計4月可完工、7月順利的話申請使用執照、年底試營運，試營運期間，先朝1萬人(人流管制)場地適應，再看後續狀況需求，再來逐步開放，力求朝當初承諾「一年內讓大巨蛋完工」。

由於前市長柯文哲過去曾多次說大巨蛋是中央卡蛋，不過蔣上任不到一個月，大巨蛋就有進展，媒體問，是否溝通有差距？蔣萬安表示，對他來說，就是盡最大力量與中央溝通協調，一上任就和內政部溝通，就這個事情了解討論，接下來還有很多要與中央一起合作。

台北市長蔣萬安今天出席寒舍艾美酒店燈點活動，針對大巨蛋案，蔣表示，他上任之後積極與內政部溝通，這段期間，謝謝中央的指導與建議，1月9日拿到內政部防火避難性能審查的核可函，接下來會要求遠雄按圖施工，預計希望4月可以完工，7月順利的話申請使用執照，年底試營運。

蔣萬安也說，他下周就會與副市長李四川到大巨蛋實地了解，希望實地了解狀況，希望擬定一個更完整計畫，依照計畫進行。目前初步規畫，大巨蛋試營運第一階段能朝一萬人場地適應，接下來看後續狀況需求，再來進行逐步開放，希望力求朝向當初的承諾，一年內讓大巨蛋完工。