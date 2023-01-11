淡水鄞山寺攜手警分局 送物資助獨老好過年

新北市淡水區鄞山寺與淡水警分局共同舉辦了聯合慰問獨居長者，致贈物資關懷活動，由淡水警分局長黃南山帶領各派出所長、警察志工服務中隊等組成關懷團，由警車載運生活物資，提供給淡水地區共計75位的獨居長者。

鄞山寺主委練瑞銘表示，過去受到疫情影響，許多弱勢在經濟上都需要幫助，而這次廟方連續13年的舉辦就是讓長者感受溫暖。

淡水警分局長黃南山表示，治安、交通、為民服務是警察的工作核心，農曆新年假期將至，警方加強持續關懷弱勢，就是要支持送愛心助弱勢的精神更是為民服務的一環，在關懷慰問同時也警方宣導防竊、防搶及反詐騙，避免長輩受騙。而現場許多的市議員及民代辦公室都出席表示支持。

由鄞山寺準備的大批物資，提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，都由警方以巡邏車送到獨居長者以及弱勢居民的手上，廟方主委及淡水區鄧公里長邱美津及警分局帶領分局內、外勤幹部、警察志工服務中隊等人，都希望社會大眾可以多多關懷獨居長者，而這次將物資與紅包送到他們手中，希望於寒冬之際帶給獨居長者們溫暖祝福。