歲末送暖 雙溪牡丹里寫春聯、義剪迎新年

隨著農曆春節的腳步接近，過年的氣氛也越來越濃厚，今(11)日雙溪區牡丹里好熱鬧，不僅有瑞芳書道學會現場寫春聯送春聯，另外還有義剪服務，讓長輩改頭換面迎新年，現場熱鬧非凡。

牡丹里的中正社區活動中心今(11)日一早就擠滿人潮，里辦公室和社區發展協會為讓民眾提前感受新年氣氛，也為了慰勞大家一年來的辛勞，邀請到多個團體來，有寫春聯，義剪，共餐，還有消防隊宣導，讓長者有多元選擇。

瑞芳書道學會的成員都能寫出一手好字，每到年節期間總是應邀到各地為民眾來寫春聯，這次來到牡丹里，民眾可以依需求先挑選對聯，再由書道學會現場書寫春聯讓民眾帶回家貼上，帶來新年的好彩頭。

牡丹里長連隆盛說，不少民眾每年都會因為瑞芳書道學會來訪，而特地出門到現場索取春聯，現場還可以欣賞到每個老師揮毫的樣子，除了宣揚書法文化，也讓民眾討個吉利，將喜歡的春聯都帶回家。