瑞芳爪峰里愛心滿滿 520個便當送60歲長者

瑞芳爪峰里的環保資收站及社區關懷據點這幾年做得有聲有色，社區除了將資收經費做為獎學金，更結合社區關懷據點在農曆年末今(11)日送出520個愛心便當給里內60歲以上長者，希望讓長輩吃得健康，也讓社區更有凝聚力。

爪峰活動中心裡座無虛席，這些長輩都是要來領取志工所準備的愛心便當，要一次製作近520個便當，要來送給里內60歲以上長者，志工婆婆媽媽們不敢懈怠，認真專注準備食材，打包，長者也陸陸續續來到活動中心準備領取便當。

爪峰里長簡明慧說，連續三年歲末年終爪峰社區發展協會和里辦公室集資，將環保資收站的回收經費，還有社區關懷據點年度所剩經費，都拿來製作今日的愛心便當，除了親自領取，另外行動較不便的長者，也會由鄰長協助到府發送。

爪峰社區發展協會理事長張信義說，今天準備的便當數量有520個，已經打破過去兩年的紀錄，也顯示60歲以上長者越來越多，因此，老人照顧方面也希望能做到位，今天還有獅子會的成員一起和長輩同樂，希望在過年前帶給長輩溫暖和快樂。