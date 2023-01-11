三芝名師揮毫贈春聯 手寫春聯獲民眾歡迎

為要服務三芝鄉親，三芝區公所邀請名師到公所來手寫春聯，現場民代雲集，紛紛趁著喜慶的揮毫活動向民眾獻上年節祝賀，其中春聯更是增添年節喜氣的必備，尤其是手寫的春聯深得民心。

三芝區長王立文指出，新年將至，民眾除舊佈新並且也為住家增添好寓意，喜氣的春聯是必備的幸運物，特別在年前辦理揮毫活動，就是希望能夠讓鄉親都可以得到名師的春節祝賀，為住家增添光彩，而開筆儀式也特別設計，讓貴賓與名師每人都手寫一字，串連起來成為「兔吉利來開運呈祥」，就是希望在兔年能夠討個吉祥如意、平安順遂一整年的好寓意。

三芝區長王立文說，相當感謝連續九年從不缺席的名師團隊，在謝瑞煌老師帶領下，年年都到三芝來為民眾服務，讓民眾的住家，家家戶戶都能在新年點綴上最應景的吉祥祝賀。