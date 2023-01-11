預期九份春節交通高峰 各單位力求交通順暢

瑞芳區九份地區每到假日總是塞塞塞，隨著春節假期即將到來，可預期有大量人潮湧入九份地區，相關交通運輸管制措施也出爐，除了執行上山管制，另外針對停車場的環境也要一併改善，並準備接駁車輛嚴陣以待，力求讓交通順暢，讓民眾玩得開心。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，後疫情時期加上逐漸解封，可以觀察到這兩個禮拜人潮慢慢有在回流，面對即將到來的春節連續假期，事先得做好準備，和警政，業者，當地里長等單位進行協調，一旦啟動管制，就會開放新九號停車場停放車輛，在接著搭接駁車上山，力求讓交通順暢。

瑞芳區公所經建課長蔡霖宗說，春節連假十天，都會安排人員巡視老街的垃圾桶及路面的清潔，包含公廁的巡查，也會和警分局配合觀察交通流量，呼籲大家多搭乘大眾運輸工具，如遇交通管制，也有停車場和接駁車服務，請民眾多加利用。