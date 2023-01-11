快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

新北驚見魚群大規模暴斃 數量竟達近2千隻

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾日前在新北市樹林區鹿角溪發現魚群大規模暴斃。圖／臉書社團翻攝
民眾日前在新北市樹林區鹿角溪發現魚群大規模暴斃。圖／臉書社團翻攝

新北市樹林地政街旁的鹿角溪，溪邊規劃成山仔腳公園，平常溪水清澈、魚群悠游，但日前民眾發現溪內魚群大規模暴斃，死亡數量約兩千隻，新北市環保局立即檢測水質，樹林區長王坤南表示，經了解是因氣候冷熱變化差異大所導致。

事發地點位於新北市樹林鹿角溪，平日溪水清澈、溪邊步道景緻優美，是附近居民散步好場所，但日前民眾卻在此發現魚群大規模死亡場面嚇人，擔心溪水遭到毒物汙染，趕緊通知新北市府前往察看。

樹林區長王坤南表示，經區公所連續三天打撈，目前現場已經沒有死亡魚隻，觀察一旁仍有活體魚生存，判斷溪水並未遭受汙染，經了解是因氣候溫度差異大所導致，而打撈死亡的魚隻約兩千隻、範圍約達一公里。

新北市環保局對此表示，本月8日下午4時前往樹林區地政街10號旁鹿角溪，現場於地政街橋上目視河面約死魚100餘隻，魚種為吳郭魚、大小皆有，魚眼清晰，檢視魚腮呈現紅色，魚口張口，現場取水樣檢測，水色透明，pH值8.09、水溫19.9℃、DO 3.09mg/L，經快篩COD及重金屬（銅、亞鉛、鎳及氨氮）等項目未發現有急毒性反應，沿線巡查至上游中和街31號附近未發現有工廠異常排放廢水致污染水體之情事。

環保局表示，昨天上午11時許再次前往周邊新興街3號旁復村圳，經陳情人表示現場魚隻皆已死亡多日，現場取水樣檢測，水色透明，pH值為8.17、水溫23.3℃，經快篩COD及重金屬等項目未發現有急毒性反應，仍沿線巡查至上游附近未發現有工廠異常排放廢水致污染水體之情事。

由於魚屍數量較多，樹林區公所於9日開始進行魚屍清除作業，並將魚隻檢體採樣送動保處協助釐清確認死因，再依死因研判是否與周遭可疑汙染源有相關。

民眾日前在新北市樹林區鹿角溪發現魚群大規模暴斃。圖／臉書社團翻攝
民眾日前在新北市樹林區鹿角溪發現魚群大規模暴斃。圖／臉書社團翻攝

快篩 水質

延伸閱讀

新北市立火化場與殯儀館員工涉收賄 約談25名被告

靠紅包一個月多賺上萬元 新北火化場、殯儀館9公務員4約聘被帶回

春節串連博物館不打烊 新北文化走春預計達10萬人參觀

疑收受紅包 新北殯儀館、火化場7、8人上午遭帶走

相關新聞

大巨蛋拚4月完工 李四川：有望7月取得使照、年底試營運

台北市長蔣萬安喊出上任一年內要讓大巨蛋完工啟用，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，副市長李四川今下午受訪表示，接下來...

北市環保局臨時工鬧空窗 里長抱怨垃圾滿地

台北巿議員近來發現，環保局短期就業人員（即短期工）人力調配出現問題，造成近2周路面清掃工作停擺、市容髒亂不堪，也有里長如...

新莊中原路替代道路年前開通 下周一起封閉原本道路

配合新泰塭仔圳箱涵施工工程，新莊區中原路由新北大道往中環路方向（往新莊）的車道，將於1月16日（一）封閉，同時在該路段旁...

春節串連博物館不打烊 新北文化走春預計達10萬人參觀

國境解封，新北文化局推出兔兒TOUR「文化走春」，並邀知名跨界藝術設計師廖小子設計主視覺。新北文化局長龔雅雯說，搭配兔年...

綠委批蔣萬安不發現金不還債 北市府：民進黨別影響市政推動

民進黨立委林楚茵今天指出，近日雙北市長被發現超徵稅收，台北市長蔣萬安聲稱不發現金也不還債，新北市長侯友宜則說不發現金但繼...

中央消防審查許可函發出 北市力拚大巨蛋3個月內完工

台北市長蔣萬安上任後，頻被關心是否能兌現上任一年內完成大巨蛋營運。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今表示，內政部於1月9日發下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。