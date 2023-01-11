新北驚見魚群大規模暴斃 數量竟達近2千隻

新北市樹林地政街旁的鹿角溪，溪邊規劃成山仔腳公園，平常溪水清澈、魚群悠游，但日前民眾發現溪內魚群大規模暴斃，死亡數量約兩千隻，新北市環保局立即檢測水質，樹林區長王坤南表示，經了解是因氣候冷熱變化差異大所導致。

事發地點位於新北市樹林鹿角溪，平日溪水清澈、溪邊步道景緻優美，是附近居民散步好場所，但日前民眾卻在此發現魚群大規模死亡場面嚇人，擔心溪水遭到毒物汙染，趕緊通知新北市府前往察看。

樹林區長王坤南表示，經區公所連續三天打撈，目前現場已經沒有死亡魚隻，觀察一旁仍有活體魚生存，判斷溪水並未遭受汙染，經了解是因氣候溫度差異大所導致，而打撈死亡的魚隻約兩千隻、範圍約達一公里。

新北市環保局對此表示，本月8日下午4時前往樹林區地政街10號旁鹿角溪，現場於地政街橋上目視河面約死魚100餘隻，魚種為吳郭魚、大小皆有，魚眼清晰，檢視魚腮呈現紅色，魚口張口，現場取水樣檢測，水色透明，pH值8.09、水溫19.9℃、DO 3.09mg/L，經快篩COD及重金屬（銅、亞鉛、鎳及氨氮）等項目未發現有急毒性反應，沿線巡查至上游中和街31號附近未發現有工廠異常排放廢水致污染水體之情事。

環保局表示，昨天上午11時許再次前往周邊新興街3號旁復村圳，經陳情人表示現場魚隻皆已死亡多日，現場取水樣檢測，水色透明，pH值為8.17、水溫23.3℃，經快篩COD及重金屬等項目未發現有急毒性反應，仍沿線巡查至上游附近未發現有工廠異常排放廢水致污染水體之情事。