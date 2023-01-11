大巨蛋拚4月完工 李四川：有望7月取得使照、年底試營運

台北市長蔣萬安喊出上任一年內要讓大巨蛋完工啟用，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，副市長李四川今下午受訪表示，接下來預定農曆年前能完成執照變更，力拚4月申請使用執照、7月取得使用執照，年底有望試營運。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今表示，內政部1月9日發下防火避能審查認可函，建管處將會建照執照變更審查，若同意就可繼續變更工程，包括完工勘驗、消防設備檢查，上述完成後，才可取得使用執照，力拚3個月內完工；體育局指出，1月16日將與市長蔣萬安一同視察大巨蛋。

副市長李四川今受訪時表示，首先代表蔣萬安感謝內政部，自其就職以來，給予許多指導，市府也要求遠雄配合改善，把必須修改部分儘速報內政部，內政部目前已給認可函，接下來將進行執照變更，預定農曆年前完成。

李四川提到當前目標，遠雄需要2至3個月施工，希望4月能否完成且申請使用執照，7月取得使用執照，看年底能不能試營運。

大巨蛋疏散方面，李四川說明，第一階段試營運不會一次進到5萬人這麼多，也許首次採1萬人，將逐步按照人流量及需求開放；內部工程與招商進行順利，預計下周將與蔣市長邀請媒體到場了解。