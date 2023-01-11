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新莊中原路替代道路年前開通 下周一起封閉原本道路
配合新泰塭仔圳箱涵施工工程，新莊區中原路由新北大道往中環路方向（往新莊）的車道，將於1月16日（一）封閉，同時在該路段旁開通一條新闢的替代道路，以維持原本雙向通行，新北市地政局提醒，請民眾行經時多加留意，放慢車速並配合交通引導。
地政局表示，新闢的替代道路約180公尺長，共畫設2個車道，是通往新莊方向單向通行道路，下周一起，若民眾從新北大道要轉進中原路，請留意提前25公尺右轉進入替代道路，施工單位將提前在周邊主要道路懸掛改道宣導告示牌，改道後的1周內，也會派員在路口指揮交通，請民眾多留意改道資訊。
地政局長汪禮國指出，塭仔圳重劃區工區內實施道路規劃，為配合整體施工需求，去年至今已先後完成多條重要的替代道路，此外，區內亦有多項開挖整地工程正在進行中，將持續有相關改道與替代道路訊息，請民眾多留意新北市政府官網的機關新聞、新北地政局臉書粉絲專頁貼文消息。
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