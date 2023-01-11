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北市環保局臨時工鬧空窗 里長抱怨垃圾滿地
台北巿議員近來發現，環保局短期就業人員（即短期工）人力調配出現問題，造成近2周路面清掃工作停擺、市容髒亂不堪，也有里長如此反映。環保局表示，由於每年都要重新徵選短期工，需要作業時間，未來會研議縮短人力空窗期，但今起624名已全數上工。
王欣儀接受文山區興業里長凌錦成陳情，興隆公園周邊道路已多日未掃，現為落葉期，加上多雨天氣，路面濕滑，影響行人用路安全。有里民曾向興隆分隊反應，收到的回覆卻是「這兩周短期工皆無法打掃」，且興旺里、興家里等里皆有相同狀況。華興里長陳峙穎也說，永建國小校門口這條木柵路一段311巷，近期也都沒清掃，滿地煙盒、垃圾留在現場。
王欣儀表示，據了解過去每年都會有2至3周的人力空窗期，但今年的過年剛好在1月，光是大型傢俱、廢棄物清運工作都已快負荷不過來，各區清潔隊正式隊員工作都已滿載情況下，根本無法協助路面清掃工作，現在又遇到短期工的人力空窗，造成市容環境髒亂雪上加霜。
王欣儀批評，因為清潔隊工作是一個蘿蔔一個坑，若是「調派其他人員處理」，就是加重其他人的工作負擔，現在清潔隊工作已經夠血汗了，難道是要再發生有人員因工作壓力大而跳樓自殺的憾事嗎？她認為，無論是正式隊員、代賑工、短期工的工作項目、工作量能都應要提前預估，相關人力配置都要提早進行。
環保局副局長盧世昌表示，短期就業不像長期一直聘用，所以每年要重新徵選，會造成中間作業時間，業務科已經想辦法讓期間的空窗期不要這麼長。
清潔管理科長鄧淞駿表示，短期工聘期到12月31日，以往會有近一個月公告期，今年已盡量縮短，因此像中正區應聘人數未超額，已在1月7日上工，而其它行政區因為超額，則是安排在1月10日抽籤，因此今起624名已全數上工，未來也將研議再縮短人力空窗期。
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