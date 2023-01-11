春節串連博物館不打烊 新北文化走春預計達10萬人參觀

國境解封，新北文化局推出兔兒TOUR「文化走春」，並邀知名跨界藝術設計師廖小子設計主視覺。新北文化局長龔雅雯說，搭配兔年除規畫小旅行，還有4項走春活動，包括抽兔年大禮盒、體驗DIY課程、闖關送好禮等，由於今年年假較長、疫情趨緩，預估帶動10萬人次參觀。

新北市博物館群及藝文館舍春節假期不打烊，因此新北文化局每年皆推出文化走春，讓民眾利用春節遊覽，今年除找來設計師廖小子設計主視覺外，也規畫4項走春活動。其中踩春樂活動從初二至初六，民眾到博物館拿兔年酷卡，至推薦景點拍照上傳臉書活動，即可抽內含全部選物組的兔年大禮盒。

體驗趣由各博物館提供年節DIY體驗，如十三行博物館舉辦絹印布杯墊，黃金博物館拓印春聯活動，鶯歌陶瓷博物館則於初二起舉辦一系列課程，包括手作小福兔、兔年吉祥掛飾、小感動兔彩繪及摺汽球教學等。

搶福氣活動，只要訂購各館主打年節好禮品，加碼送兔年版新北博卡，另外，送好禮，也是初二至初六期間至博物館參加專屬活動，通關後由館舍贈送文化特點的文創小物，與無印良品生活用品的選物。

龔雅雯表示，今年農曆年期間搭配兔年推出走春活動，歡迎民眾到到新北市博物館走一走。過去因年假短、又逢疫情，走春活動約有7萬人次參訪，看好今年年假較長、疫情趨緩，預計可帶動10萬人次參觀。