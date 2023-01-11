綠委批蔣萬安不發現金不還債 北市府：民進黨別影響市政推動

民進黨立委林楚茵今天指出，近日雙北市長被發現超徵稅收，台北市長蔣萬安聲稱不發現金也不還債，新北市長侯友宜則說不發現金但繼續舉債，國民黨已經自亂陣腳、行政失靈，根本是財政紀律敗壞。北市府發言人羅旺哲表示，北市府會確保台北市的財政紀律，請民進黨不要影響民眾期待的市政推動發展。

林楚茵今天上午在臉書發文表示，雙北市長超徵稅收仍要舉債，按照國民黨的邏輯，這才是債務共享。

林楚茵說，近日雙北市長被發現超徵稅收，蔣萬安聲稱「超徵不發現金也不還債」，侯友宜也說「超徵不發現金但還是繼續舉債」，按照國民黨的邏輯，雙北市長已經不只是自亂陣腳、行政失靈，根本是財政紀律敗壞。

羅旺哲說，北市府會確保台北市的財政紀律，前任政府有超收部分，會盤點這些稅收費用，包括如何降低年輕人負擔、社福相關政策，請民進黨不要影響民眾期待的市政推動發展。