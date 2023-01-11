中央消防審查許可函發出 北市力拚大巨蛋3個月內完工

台北市長蔣萬安上任後，頻被關心是否能兌現上任一年內完成大巨蛋營運。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今表示，內政部於1月9日發下防火避能審查認可函，之後將由北市府建管處做建照執照變更審查，力拚在3個月內完工。體育局也表示，下周將和蔣萬安一同視察大巨蛋。

前台北市長柯文哲任內通過消防審查，且遠雄也願意放棄國賠重新議約，但是內政部遲未發放防火避難審查認可函，蔣萬安競選期間大喊上任一年內完成大巨蛋營運，也因此備受關注。

陳世浩表示，內政部已於1月9日發下防火避難審查認可，建管處將會建照執照變更審查，變更審查如果同意，就可以繼續變更工程，包括完工勘驗、消防設備檢查，上述完成後才可取得使用執照，力拚在3個月內完工。

體育局長王泓翔表示，16日和蔣萬安一同視察大巨蛋了解現況，盼在今年年底可以試營運；建管處表示，即會進行第四次建照變更完，按建照施作完成後，就可以申請使用執照，至於第四次建照變更的時程，尚未確定。