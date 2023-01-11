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農曆春節假期將至 警提醒民眾注意台大就醫動線

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝

農曆春節假期將在20日展開連續10天假期，台北市中正一警分局預判，年前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，封閉常德街（台大醫院西址至中山南路段），將增加就醫民眾看診通行時間，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。

警方指出，若於春節前有前往台大醫院西址（舊）院區門診就醫車輛，只能由公園路左、右轉常德街進入院區道路，原行駛中山南路北向南右轉常德街車輛，可利用凱達格蘭大道、青島西路、公園路等替代道路行駛，預估將增加5到10分鐘車程，請有就醫需求市民朋友提早出門。

中正一分局近日與市府各局處、里長、施工單位及台大醫院期前會勘整合，並透過通訊軟體群組建立連繫平臺，除由施工單位提前周邊路口設置引導預告牌面，規劃義交協勤，並透過警局CCTV緊盯沿線車流，編排嚴密的查報執法勤務，遇有壅塞情形即時派員協助疏處，並將適時啟動交通快打機制，以維護交通順暢及用路人安全。

中正一分局再次提醒，台大醫院周邊停車空間有限，請就醫民眾搭乘捷運前往，民眾可利用捷運紅線（淡水-信義線）至台大醫院站下車，由2號出口步行1分鐘即可抵達，如載送行動不便長者就醫，切勿貪圖方便將車輛停放道路，分局為確保道路順暢、安全，避免影響廣大用路人，對於違停上下客車輛勸導驅離，針對駕駛不在場車輛將進行告發拖吊，以降低交通衝擊，讓民眾都能順利就醫看診平安過年。

警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝
警方預判農曆春節前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街人行地下道連通道工程」，警方提醒就醫民眾多搭乘大眾運輸工具，減少私人運具行駛，避免衍生龐大車流。記者廖炳棋/翻攝

台大醫院 捷運

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