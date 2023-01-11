三重仁義段都更案2027年完工 將設千坪空間、新派出所

新北市三重仁義段都更案於去年10月都市更新大會審議通過，今年1月8日已正式核定。新北市都更處指出，該處更新後預計興建4幢7棟鋼筋混凝土造住宅大樓，其中1棟將捐贈作為慈福派出所，更有1720坪開放空間與「銀新未來城」串連，提供民眾舒適空間，預計2027年完工。

該案基地位於三重區五華街、五華街57巷、仁義街及自強路五段所圍街廓中，面積為1萬893平方公尺，是都更案中難得的大基地。基地現況為24戶鐵皮造土地改良物，未來更新後分別會有地上15層及27層鋼筋混凝土造住宅大樓。

都更處指出，該都更案將捐贈1棟3層樓共400坪面積，供新北警察局慈福派出所使用，不僅讓在第一線堅守治安的警察同仁有完善的辦公空間外，更帶給地方安心與穩定的治安。

除了派出所外，該基地南側與預計興建「銀新未來城」的衛生福利事業用地相鄰，因此基地已規劃1720坪開放空間，將與銀新未來城串連，設置植栽綠帶、街道家具等，大幅提升周邊人行及綠化空間之便利性。

都更處表示，本案配合更新計畫，基地內未來臨五華街側將退縮4公尺供道路使用及臨路周邊留設4公尺以上人行步道，減輕地方交通問題及提供舒適的人行空間，未來將取得銀級綠建築標章及銅級智慧建築標章，進一步增加建築物安全性，增加居住友善性，改善整體市容。