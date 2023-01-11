快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫和出國需求 新北接種疫苗「春節不打烊」

中央社／ 新北11日電
新北春節接種疫苗不打烊。第21期疫苗預約平台自今天起預約，第22期18日起預約。本報資料照片
新北春節接種疫苗不打烊。第21期疫苗預約平台自今天起預約，第22期18日起預約。本報資料照片

新北市府衛生局今天表示，因應COVID-19疫情升溫，及農曆春節民眾出國前接種疫苗需求增加，新北接種疫苗不打烊。第21期疫苗預約平台自今天起預約，第22期18日起預約。

新北市府衛生局長陳潤秋在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議表示，新北上星期的確診數微幅上升，面對中國開放國境與即將到來的年假，民眾要注意疫情發展。

陳潤秋說，春節連續假期將至，最近接種疫苗人數有上升趨勢，呼籲長者與高風險族群加速接種。她說，除個人防疫保護很重要，春節期間疫苗接種不打烊。

衛生局說，第21期疫苗預約平台自今天起至13日，開放系統預約，接種時間為1月14日起至19日；第22期（春節期間）疫苗預約平台自18日起至20日，開放系統預約，接種時間為21日至2月5日。

衛生局也發布新聞表示，接種對象及疫苗種類包括，6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童莫德納及BNT 1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、滿5歲-6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

衛生局說，接種地點包括，新北市121家合約院所，春節初一（22日）起陸續開診；另外，中和Global Mall、新莊四維活動中心、樹林仁愛醫院、淡水馬偕醫院等處，接種時間可至新北市COVID-19疫苗接種預約平台查詢與預約。

衛生局說，16日將在樹林區停七活動中心（樹林區文德街1巷8號），加開機動接種站，預計提供1600名額，供12歲以上民眾接種莫德納次世代疫苗，民眾可攜帶健保卡及小黃卡前往接種。

次世代疫苗 衛生局

延伸閱讀

春節小三通專案啟動 「金馬證」辦證民眾增多達725件

春節10天連假 新北市各階段交通疏導管制總整理

春節將屆 大賣場湧採購年貨人潮車潮 汐警加強交管

新北明開放學測考場查看 確診考生需填報至防疫試場

相關新聞

北市府：大巨蛋獲內政部公安認可函 盼3個月完工

台北市政府今天表示，台北大巨蛋的防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，剩下工程希望3個月內能完工，接著進行勘驗、申請...

平溪天燈節邁入第25年 將有超大兔年主燈、3大藝術裝置

「2023新北市平溪天燈節」即將邁入第25年，新北市觀旅局安排2月5日及11日將在平溪國中施放2場大型天燈活動。除邀請知...

紫南宮現郭台銘、王金平掛名紅包 侯友宜：正向的事

南投紫南宮出現鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平共同掛名祝賀的紅包，外界好奇是否有政治意涵。新北市長侯友宜表示，春...

農曆春節假期將至 警提醒民眾注意台大就醫動線

農曆春節假期將在20日展開連續10天假期，台北市中正一警分局預判，年前就醫需求民眾將增加，目前台大醫院西址正進行「常德街...

三重仁義段都更案2027年完工 將設千坪空間、新派出所

新北市三重仁義段都更案於去年10月都市更新大會審議通過，今年1月8日已正式核定。新北市都更處指出，該處更新後預計興建4幢...

疫情升溫和出國需求 新北接種疫苗「春節不打烊」

新北市府衛生局今天表示，因應COVID-19疫情升溫，及農曆春節民眾出國前接種疫苗需求增加，新北接種疫苗不打烊。第21期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。