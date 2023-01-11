疫情升溫和出國需求 新北接種疫苗「春節不打烊」

新北市府衛生局今天表示，因應COVID-19疫情升溫，及農曆春節民眾出國前接種疫苗需求增加，新北接種疫苗不打烊。第21期疫苗預約平台自今天起預約，第22期18日起預約。

新北市府衛生局長陳潤秋在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議表示，新北上星期的確診數微幅上升，面對中國開放國境與即將到來的年假，民眾要注意疫情發展。

陳潤秋說，春節連續假期將至，最近接種疫苗人數有上升趨勢，呼籲長者與高風險族群加速接種。她說，除個人防疫保護很重要，春節期間疫苗接種不打烊。

衛生局說，第21期疫苗預約平台自今天起至13日，開放系統預約，接種時間為1月14日起至19日；第22期（春節期間）疫苗預約平台自18日起至20日，開放系統預約，接種時間為21日至2月5日。

衛生局也發布新聞表示，接種對象及疫苗種類包括，6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑（基礎劑）、6個月至11歲孩童莫德納及BNT 1至2劑、滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑（追加劑）、滿5歲-6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

衛生局說，接種地點包括，新北市121家合約院所，春節初一（22日）起陸續開診；另外，中和Global Mall、新莊四維活動中心、樹林仁愛醫院、淡水馬偕醫院等處，接種時間可至新北市COVID-19疫苗接種預約平台查詢與預約。

衛生局說，16日將在樹林區停七活動中心（樹林區文德街1巷8號），加開機動接種站，預計提供1600名額，供12歲以上民眾接種莫德納次世代疫苗，民眾可攜帶健保卡及小黃卡前往接種。