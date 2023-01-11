北市府：大巨蛋獲內政部公安認可函 盼3個月完工
台北市政府今天表示，台北大巨蛋的防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，剩下工程希望3個月內能完工，接著進行勘驗、申請使照程序，朝年底啟用方向努力。
大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天接受媒體電訪表示，內政部已在9日發下大巨蛋的防火避難及排煙審查的正式認可函，接下來遠雄可以向台北市政府建管處申請第4次建照變更，後續工程希望3個月內能完工。
陳世浩指出，完工後市府接著進場勘驗、檢查消防設備等，最後大巨蛋才能申請使用執照及試營運。他說，市長蔣萬安希望大巨蛋今年年底能啟用，這是現在努力的方向。
此外，蔣萬安將在16日前往大巨蛋視察。
大巨蛋在2020年復工後，市府去年核定大巨蛋投資執行計畫書，遠雄也撤回國賠訴訟，雙方同時重新簽訂營運契約，明訂權利金收取機制。
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