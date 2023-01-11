快訊

幾乎身敗名裂！宋逸民不忍了 揭小甜甜欺騙手段、還原家暴經過

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

北市府：大巨蛋獲內政部公安認可函 盼3個月完工

中央社／ 台北11日電
台北大巨蛋的防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，剩下工程希望3個月內能完工。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋的防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，剩下工程希望3個月內能完工。圖／聯合報系資料照片

北市政府今天表示，台北大巨蛋的防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，剩下工程希望3個月內能完工，接著進行勘驗、申請使照程序，朝年底啟用方向努力。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天接受媒體電訪表示，內政部已在9日發下大巨蛋的防火避難及排煙審查的正式認可函，接下來遠雄可以向台北市政府建管處申請第4次建照變更，後續工程希望3個月內能完工。

陳世浩指出，完工後市府接著進場勘驗、檢查消防設備等，最後大巨蛋才能申請使用執照及試營運。他說，市長蔣萬安希望大巨蛋今年年底能啟用，這是現在努力的方向。

此外，蔣萬安將在16日前往大巨蛋視察。

大巨蛋在2020年復工後，市府去年核定大巨蛋投資執行計畫書，遠雄也撤回國賠訴訟，雙方同時重新簽訂營運契約，明訂權利金收取機制。

大巨蛋 內政部 北市

延伸閱讀

雙北市長不發現金還要舉債 綠委批自亂陣腳、行政失靈

影／跨年被拒不死心 蔣萬安戴兔耳燈行銷燈會：再邀柯文哲賞燈

影／對警局長人選有意見？蔣萬安：人事尊重中央職權

影／王世堅轟林智堅草包 蔣萬安：新竹球場爆缺失籲檢調偵辦

相關新聞

平溪天燈節邁入第25年 將有超大兔年主燈、3大藝術裝置

「2023新北市平溪天燈節」即將邁入第25年，新北市觀旅局安排2月5日及11日將在平溪國中施放2場大型天燈活動。除邀請知...

蔣萬安戴兔耳燈 行銷台灣燈會商品

台北市長蔣萬安昨天發布台灣燈會周邊商品，化身代言人宣傳，不僅頭戴兔耳燈、肩上也有光源兔玩偶。蔣萬安說，這是地方政府第一次...

北市府：大巨蛋獲內政部公安認可函 盼3個月完工

台北市政府今天表示，台北大巨蛋的防火避難及排煙審查已取得內政部正式認可函，剩下工程希望3個月內能完工，接著進行勘驗、申請...

春節將屆！大賣場湧採購年貨人潮車潮 汐警加強交管

農曆春節將屆，各大賣場陸續湧採購年貨人潮與車潮，新北汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合...

20年公園顯老舊 新北祖田公園420萬今翻新

新北市土城區祖田兒童遊戲公園，近20年第一次全面翻修，今土城區長陳國欽邀請立委吳琪銘、新北市議員、新北市農業局等參與啟用...

靈鷲山開山40周年 過年走春送限量好運兔 眺望浩瀚美景

農曆春節即將到來，名列台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場將於年節期間舉辦「妙法蓮華經」祈福法會，祈願社會和諧、地球平安，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。