平溪天燈節邁入第25年 將有超大兔年主燈、3大藝術裝置
「2023新北市平溪天燈節」即將邁入第25年，新北市觀旅局安排2月5日及11日將在平溪國中施放2場大型天燈活動。除邀請知名畫家面具兔與天燈國寶老師胡民數製作超大型兔年天燈，因應情人節還製作愛心造型天燈，還有期間限定3大美拍裝置藝術。
觀旅局表示，元宵節首場活動「愛在元宵兔給樂」由知名畫家Rabbit with Mask面具兔及胡民樹共同製作超大型兔年造型主燈，還有超過百盞4呎兔影天燈，邀請民眾一起施放。平溪場主題則帶來「情定平溪Yes,I do.」，響應情人節浪漫氛圍，今年的愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾浪漫幸福。
期間限定的3座燈光藝術裝置，則在每晚17點至22點亮燈，菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，讓民眾除了放天燈外，還可以留下美照。
另外，觀旅局今年結合地方團體，在活動2天規劃「599平溪／十分體驗遊」活動，將帶民眾探索菁桐日式宿舍群、慶和吊橋和望古瀑布等秘境及製作趣味DIY，還有機會施放兔子剪影天燈及粉色愛心天燈。今年總計有1千個名額，今天中午起在2023新北市平溪天燈節官網開放報名。
而新北市山岳協會則在2月12日舉辦「平溪健行淨山趣」活動，將邀請知名百岳達人崔祖錫和吳雲天，帶領山友們一同為平溪美麗的山林環境盡一份心力，並鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福祝願外，也一起守護山林，讓生態環境與文化節慶永續共存。
新北市副市長謝政達表示，今年隨著疫情逐漸解封，是觀光旅遊重要的一年，開放外國旅客入境，將會吸引許多來自世界各地的遊客參與，「2023新北市平溪天燈節」將帶領民眾在「福兔迎祥」的新一年中展現新北活力，藉由浪漫祈福的天燈形象及壯觀的齊飛畫面，傳遞大家祈福的心願，共同為世界祈福。
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