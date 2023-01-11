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春節將屆 大賣場湧採購年貨人潮車潮 汐警加強交管

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供

農曆春節將屆，各大賣場陸續湧採購年貨人潮與車潮，新北汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，驅離於交通要道停等進入賣場停車場車輛，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。

112年春節連假從1月20日小年夜一路放到1月29日大年初八，共有長達10天假期，各大賣場陸續湧採購年貨人潮與車潮，汐止警方與各大賣場配合實施滿場機制，要進入好市多、遠雄廣場時，當停車場車位滿載，好市多賣場工作人員會關閉鄰近富信飯店的大同路一段出入口，僅留大同路及新台五路路口1處出入口，並配合警方管制禁止大同路雙向車輛進入，開車購物市民統一於新台五路最內側車道排隊等候入場。

汐止遠雄購物中心停車場車位滿載時，遠雄購物中心工作人員將配合警方管制新台五路車輛排隊左轉進入賣場停車場，駕車前往購物市民統一於新台五路，往台北市方向最外側車道排隊等候入場，並保持路口淨空，避免阻礙車流。

汐止警分局交通組長呂宗霖表示，春節連續假期，警方會加強疏導汐止區大同路1、2、3段及新台五路1、2段，通往台北市與基隆市聯外道路，掌握中山高汐止交流道及北二高新台五路、橫科交流道下連接平面道路交通流量，並配合高速公路實施連續假期各項交通管制措施，如遇有臨時性交通壅塞，會立即機動派員疏處，以有效紓解道路車流，確保行車順暢及安全。

春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供
春節將屆，新北市汐止警方針對轄區內遠雄購物中心及好市多大賣場民眾購物車流，與賣場配合實施滿場機制，防止道路遭排隊車輛占據而影響車流，落實路口淨空，道路行車順暢。圖／警方提供

遠雄購物中心 汐止 停車場

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