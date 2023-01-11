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20年公園顯老舊 新北祖田公園420萬今翻新

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
祖田兒童遊戲公園位在溪頭路101號旁，原有的兒童遊戲公園經市民反映地坪及設施破損且缺乏文化景觀主題，經祖田里長呂惠美及區公所多次設計審查會討論後，決議改善既有的老舊設施並加入文化意象元素。圖／土城區公所提供
祖田兒童遊戲公園位在溪頭路101號旁，原有的兒童遊戲公園經市民反映地坪及設施破損且缺乏文化景觀主題，經祖田里長呂惠美及區公所多次設計審查會討論後，決議改善既有的老舊設施並加入文化意象元素。圖／土城區公所提供

新北市土城區祖田兒童遊戲公園，近20年第一次全面翻修，今土城區長陳國欽邀請立委吳琪銘、新北市議員、新北市農業局等參與啟用儀式，改善工程總經費為420萬元，除了增設具特色的地景溜滑梯外，也針對既有空白牆面以馬賽克拼貼在地文化圖像，讓民眾體驗特色遊具與在地文化的自然融合。

新北市議員江怡臻表示，非常支持土城頂埔地區改善翻修兒童遊戲公園，也期待不遠處的永寧地區能夠儘速進行，讓孩子們擁有安全又好玩的空間；另外龍泉溪親水計畫也在進行，未來整治後的自然生態環境，適合大人小孩造訪。

祖田兒童遊戲公園位在溪頭路101號旁，原有的兒童遊戲公園經市民反映地坪及設施破損且缺乏文化景觀主題，經民意代表、祖田里長呂惠美及土城區公所多次設計審查會討論後，決議改善既有的老舊設施並加入文化意象元素。

土城區長陳國欽說，工程活化園內10項主要設施，如改善場域內地坪、入口標誌、新設彈性壓克力羽球場、休憩座椅、跳樁、攀爬遊具、童趣攀岩塊及土堤式地景溜滑梯等多項新穎設施。其中地景溜滑梯為本次亮點之一，由滑梯結合童趣攀岩塊的共融性遊具，草綠色攀岩場搭配冰藍色滑梯，繽紛耀眼的色彩，重新賦予公園新的氣象，更提供兒童多元有趣、寬敞安全的新興遊戲空間。

公園另一大亮點祖田文化馬賽克拼貼牆面，將里內自然人文特色以馬賽克磚鑲嵌牆面，呈現如火焰山稜線步道上常見的大冠鷲、昔日採煤礦繁榮情景、普安堂寺廟牌樓、保有自然地貌的龍泉溪及饒富生態景觀的猴洞風景區。透過連結祖田文化歷史，給整體公園增添豐富的人文色彩。另外，啟用儀式中更邀請在地祖田太鼓進行開場表演，在豐富響亮的敲打鼓聲中，深化祖田在地文化，營造活潑有趣的氛圍，為市民留下深刻的印象。

工程活化園內10項主要設施，如改善場域內地坪、攀爬遊具、童趣攀岩塊及土堤式地景溜滑梯等多項新穎設施。圖／土城區公所提供
工程活化園內10項主要設施，如改善場域內地坪、攀爬遊具、童趣攀岩塊及土堤式地景溜滑梯等多項新穎設施。圖／土城區公所提供

溜滑梯

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