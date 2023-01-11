替代役男年節前協助清掃及關懷 新店獨老倍感暖心

農曆春節將近，不少獨居長者也準備過年及大掃除，新北市新店區公所響應政府推動「替代役男歲末年終關懷獨居長者計畫」，在春節前帶領替代役男到獨居長輩家中清掃及關懷，要讓長者住的安心又舒適。

新店區公所指出，公所配合內政部役政署及新北市政府推動的「替代役男歲末年終關懷獨居長者計畫」，在春節前夕帶領所內替代役男來到獨居長輩梁奶奶家中，除了關懷她的身心健康與日常生活，並協助歲末大掃除，陪伴長輩共同迎接嶄新的一年。

替代役男們捲起衣袖，拿起清掃工具整理梁奶奶的家，包括清理屋內需要回收的物品、廚房的油漬及浴室的汙垢等，希望能改善平時無力整頓的居家環境，讓梁奶奶住的安心又舒適。

離開前，役男們代表市府送上賀年伴手禮—保暖衣物及手工麵線禮盒，並在大門貼上「兔吉利來」春聯，象徵「吉祥好年，大吉大利、福運旺來」，增添熱鬧年節氣氛，讓梁奶奶備感窩心。