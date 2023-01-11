靈鷲山開山40周年 過年走春送限量好運兔 眺望浩瀚美景

農曆春節即將到來，名列台灣宗教百景之一的靈鷲山無生道場將於年節期間舉辦「妙法蓮華經」祈福法會，祈願社會和諧、地球平安，各殿堂招牌活動，點燈祈福招財氣，生肖屬兔的民眾還可結緣限量的「好運兔」，是新的一年開頭告別疫情陰霾，走春納福的好選擇。

靈鷲山佛教團指出，華人過年有走春祈福的習俗，靈鷲山是台灣東北角風景線上的心靈地標，盡攬美麗浩瀚的太平洋美景，天光雲彩宛如觸手可及，該道場融合漢傳、南傳、藏傳佛教三乘合一特色，樸實而莊嚴，展現慈悲與禪宗風，每年新春湧入上山朝聖人潮，包括台灣排灣族歌手戴愛玲等。

其中五大殿堂推出新春招牌活動，財寶宮殿禮拜五方財神，除障祛病迎福氣；圓通寶殿禪修心安，抄「心經」祈福；開山聖殿頂禮舍利，滿滿福報；金佛殿牽佛手祈願，順心如意，今年禮請泰國高僧誦經祈福，將帶來泰國僧王寺百年聖水為民眾加持；善法大樓大會服務處綁五佛珠結緣，將平安好運帶回家。

適逢靈鷲山開山40周年，推出「團圓烤橘子，溫馨話40」特別活動，邀請信眾回山過年，和法師團圓一起吃烤橘子，聆聽胼手開山的點滴。另外也推出限量來山禮「好運兔」，生肖屬兔民眾初一到初五到靈鷲山，出示身分證件即可獲得「好運兔」，數量有限送完為止。

另外，民眾除參加活動外，也可賞花，金佛殿四周綻放著各式山茶花，不同品種在春節期間奼紫嫣紅，是賞花拍照打卡的最佳地點。聖山寺客堂今年新春安排香禪體驗，從一分鐘平安禪開始，依序息心淨手等步驟，讓民眾感受到滿滿的寧靜力量。

靈鷲山提到，善善法大樓1樓安排手寫春聯活動，邀請民眾在新的一年寫下「福」字，把每個人的心意貼於精心設計的「福氣春聯牆」，招來滿滿福氣。初三到初五迎財神暨「與師有約」，可以從開山住持心道法師手中，拿到新春紅包，裡面有一年的祝福法語，看看兔年運勢。