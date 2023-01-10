教你如何擺攤、策展 新北文化大使甄選延至1月31日

新北文化大使邁入第三屆，今年度已有200多人報名，因考慮報名時間跨到學測、期末考，文化局延長甄選招募時間至1月31日，培訓期間不僅提供免費文化課程、與國外青年交流機會，也會安排他們到各式文化節導覽、擺攤及策展，增加文化知識與職涯探索機會。

新北市文化局說，新北文化大使計畫自2021年開辦，以進入第三年，超過700位青年參與，今年更有60位學長姐成為隊輔，投入新的文化大使培訓。今年度課程活動邀請逾100家台灣風格文創品牌的專業人士授課，包括「來好」創辦人游智翔、「燦爛時光：東南亞主題書店」創辦人張正以及「曼丁身體劇場」團長朱蔚庭等，串跨領域的專業培訓課程及活動，強化視野、文化知識的深度。

文化局藝文推廣科長蔡美治說，因為參與的青年多在高中、大學階段，培訓期間每個月安排去博物館或是文化節導覽，不僅可以讓青年了解文化科系職涯有哪些面向，也可以拓展新北文化藝文活動。尤其今年新北美術館即將完工，年底也有台灣設計展，到時也會跟主辦方討論，增加文化大使的角色。