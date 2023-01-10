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春節將至！新北中和警加強犯罪預防 出動「大頭娃娃」遊街宣導

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝

為了加強春節期間犯罪預防觀念，新北市中和警分局今天早上動員12名警力，包含2人扮演警察大頭娃娃，至轄內人潮出入眾多的中和捷運站、好市多、勝利市場等地，以遊街方式舉辦預防犯罪宣導，除了現場解說詐欺手法，還提供民眾諮詢，可愛的警察大頭娃娃也吸引民眾目光、拍照，活動順利。

中和警方表示，今天早上9點至11點，動員12人，包括偵查隊5人、交通組5人、2個大頭娃娃，以遊街方式做犯罪預防宣導，期間發送防身警報器等宣導品，宣導防竊、防搶、反詐騙、及道路安全觀念，並鼓勵民眾春節期間若有需求，可向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾生命財產安全。

中和警方說，今年春節將於1月20日開始，為期10天，希望在犯罪預防宣導遊街的活動下，強化民眾預防犯罪意識，讓大家平安歡度春節。

中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝
中和警方今天至轄內捷運站、大賣場、傳統市場等地，遊街犯罪預防宣導，活動順利。記者翁至成／翻攝

春節 警察

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