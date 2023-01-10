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三鶯線三峽站招商 將建2.1萬坪的2棟捷運共構大樓

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市捷運局今日舉辦三鶯線三峽站招商說明會，預估2棟捷運共構開發大樓投資總金額高達41億元、總樓地板面積2.1萬坪。示意圖／新北市捷運局提供
新北市捷運局今日舉辦三鶯線三峽站招商說明會，預估2棟捷運共構開發大樓投資總金額高達41億元、總樓地板面積2.1萬坪。示意圖／新北市捷運局提供

新北市捷運局今日舉辦捷運三鶯線三峽站2處鄰近台北大學城的捷運開發案說明會，預估2棟捷運共構開發大樓投資總金額高達41億元、樓地板面積2.1萬坪。捷運局指出，要蓋住宅、商業大樓將由廠商自行決定，市府將分回5至6成土地，屆時將可利用分回的空間出售或出租，並將資金作為捷運興建經費。民代認為，當地若能興建商場，有望成為三峽指標建物，期盼投標成功業者能好好評估。

新北市捷運局代理副局長鄭智銘表示，三峽站2處捷運開發案基地面積約1845坪及1718坪，可興建地上17層至18層及地下2層，總銷售樓地板面積約2.1萬坪的捷運共構大樓，可提供生活商場進駐，並設置托老、日照中心及社區心理衛生中心等公益設施，將與周邊文教社區共創更完善、優質的新三峽生活圈。

鄭智銘表示，今日說明會中，已有數家建商表達有興趣，也當場提出疑問，包括是否有限制商業、住宅使用，公益設施進駐單位等。

鄭智銘指出，市府不會限制廠商要興建住宅大樓或是商業大樓，會讓業者自由發揮，也可以混合型使用，至於公益單位空間分別是200多坪及400多坪，空間不會超過一層樓。

鄭智銘表示，此案是由市府提供土地，廠商負責出資興建，市府約可分回5至6成的樓地板面積，如果是住宅大樓，可以賣掉，換取資金來作為闢建捷運經費；若廠商想蓋商業大樓，市府也可以對外招租，或是與廠商合作，交由投資人經營，興建商場、賣場來換回固定收益。

鄭智銘提到，投資申請書件訂於今年5月30日截止，預計今年第3季評選出最優申請人，依照程序，最快可能明年底或後年初就能動工，開發完成後，可活絡並提升周邊地區之生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。

新北市議員江怡臻表示，北大特區有些民眾希望有商業設施，不過也有居民希望是純住宅，所以三峽站捷運共構大樓若能興建商場，會是個不錯的選項。

江怡臻指出，不過業者如要興建商場，尚需縝密評估當地需求，看是要發展誠品類型的商場，還是類似秀泰影城的形式，可能都得要先了解當地居民的喜好，期盼這兩棟共構大樓未來能成為三峽當地的指標建物。

捷運 江怡臻 三鶯線

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