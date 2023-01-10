蓋新加壓站爆口水戰 桃議員質疑台水終於說選址原因

桃園市龍潭三坑抽水站爆管停水爭議，台水公司計畫三坑興建中繼加壓站，引起網軍攻擊，民代政治口水戰，議員徐玉樹今天下午要求台水澄清，台水第二區處長呂崇德說，蓋不蓋加壓站，與爆管停水無關，選擇該地興建，是經專業評估因為該地高度適當，接近舊加壓站管線進出，年後將召開公開說明會說明 。

台水公司在三坑老街興建新的中繼加壓站，與這次三坑抽水站爆管停水，引起網軍攻擊和民代口水戰，徐玉樹在三坑老街召開受災戶賠償協會上成為焦點，多位里民要求重新召開加壓站設置公聽會，讓里民了解和公評。張肇良表示，台水要在三坑永福路和三坑老街交叉口，設置中繼加壓站，為面積3300坪的大型蓄水池，後續影響三坑老街非常大，位置不恰當。

徐玉樹表示，台水要在三坑蓋新的中繼加壓站，甚至被網軍攻擊議員阻擋造成爆管停水原因，弄成是是而非，台水必須澄清，蓋加壓站買賣土地有問題，買地應把錢付清，台水只買一半，付款5、6千萬元，拖好幾年是何原因，他質疑為何買大路邊的建物土地，不買靠裡面的農地，將來埋管經過三坑老街路影響太大，為何不走產業道路，是選址有問題，為何選地價較貴、困難度較高，影響民眾最大的地點，令人質疑。

呂崇德澄清表示，蓋加壓站與爆管停水無關，因為舊加壓站使用30年，曾發生三次淹水，管線用久風險大，新加壓站買地一半付了5、6千萬元，土地是都計農業用地要土地設更和設計發包施工程序，大約3年，因為購地問題無法解決拖延。