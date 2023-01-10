城堡遊具主題好好玩 汐止康誥坑公園展新貌

汐止區水源路的白雲文化公園，因為遊樂設施老舊、地面濕滑，一直以來使用率很低，所以，新北市議員張錦豪就爭取市府老舊公園更新經費2000萬元，以城堡為主題，打造一座全新的康誥坑公園，剛完工就有好多家長帶著小朋友來玩。

白雲里長陳俊地說，以前公園就是比較偏僻，設施也老舊，很多里民都不敢進來，所以，也跟議員張錦豪陳情，經過會勘後爭取經費改建，現在改建好了，好天氣很多大小朋友都進公園玩的很開心。

地方爭取市府老舊公園更新經費2000萬元，打造一座全新的康誥坑公園，針對斜坡地形，規劃具有挑戰性的遊戲場，有礫石跳椿區、城堡造型長形溜滑梯，也結合了攀爬的共融遊憩區，另外，也有大人的體健設施，一完工，議員張錦豪也前往視察，發現部分欄杆縫隙過大等小缺失，也要求改善，讓公園更舒適安全。

新北市議員張錦豪表示，原本公園除了是罐頭式遊具，老舊地面長青苔，對小朋友來說並不安全，久而久之越來越少人來，所以，在議會爭取到近兩千萬的預算改造成一座全新的公園，並且重新命名為康誥坑公園，完工後已經很多家長帶著小朋友來玩，而現場和里長及區長來看了之後也發現，地面上有比較凸出的地方，以及欄杆縫隙比較大，希望能夠儘快改善，讓公園更完善。

汐止區長陳健民指出，文化白雲公園是一個已經近20年的公園，因為設施老舊很少人來，市府在去年編列經費改造，打造一座全新的康誥坑公園，針對斜坡地形，規劃具有挑戰性的遊戲場，有礫石跳椿區、城堡造型長形溜滑梯，也結合了攀爬的共融遊憩區，另外，也有大人的體健設施，這也是汐止另一座特色公園，並且用舊地名康誥坑做為命名，也歡迎大家來體驗不一樣的特色共融遊具公園。