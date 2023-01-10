汐止汐萬路缺水苦 要接新山水庫穩定供水

汐止區汐萬路一段附近，生活用水都是吃翡翠水庫的水，不過，因為屬於管線末端，一到夏天枯水期，就會出現缺水問題，所以，在市議員白珮茹爭取下，自來水公司就進行了改善工程，再將新山水庫的水也接過來，到時候可以調節切換，改善當地夏天缺水問題。

江北里長謝祚敏說，主要是因為夏天停水的問題，因為一般都是在吃翡翠水庫的自來水，現在自來水公司有一條預埋管線接基隆新山水庫的水，在枯水期水壓不穩定的時候，兩個水庫可以切換，讓里內這一帶的居民不會再受缺水之苦，夏天沒有水很痛苦。

新北市議員白珮茹表示，來關心江北里自來水管線工程，因為這一帶的供水有時候會水壓不穩，主要原因是位處管線末端，五堵地區設置加壓站之後，現在進行管線挖埋，讓整個管線可以暢通希望台北市或是基隆新山水庫的水都可以吃的到，不論是翡翠水或是新山水在沽水期可以穩壓供水，讓民生供水可以更穩定。