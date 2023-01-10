大師揮毫送春聯 淡水公所新春吉祥迎兔年

農曆春節將近，今(10)日在淡水區市民聯合服務中心，區公所舉辦了一場玉兔賀歲家宅旺，新春鴻運送春聯活動，由知名書法老師謝瑞煌帶領5位書法名家，寫出一幅一幅精美的春聯，讓民眾免費索取春聯。

現場也舉辦開筆儀式，讓整個區公所一樓大廳，充滿了年節氣氛淡水區長巫宗仁以及清潔隊長等服務中心大樓主管，一起寫下玉、兔、賀、歲、家、宅、旺、7個大字，為活動開筆。

淡水區長巫宗仁表示，除了現場春聯非常有特色之外，今年新北市長春聯，「兔吉利來」，象徵「鏟錢進來」並且用國台語來解說非常有趣的涵意，祝福兔年財運亨通、錢兔似錦，而今年邀請金氏世界紀錄新北市智成堂世界最大書法課程書法總監謝瑞煌老師現場揮毫贈送春聯，現場非常熱鬧。

另外現場可以看到，除了大師揮毫之外，也有直接讓民眾拿取的春聯，以及新北市的市長春聯。

區長巫宗仁表示，過去一整年受到疫情影響，希望在迎接新年的未來，可以揮別疫情的陰霾，此外春聯不僅是過年除舊佈新、迎春納福的象徵，更是書法藝術的具體表現，讓在地的居民有春聯可拿，更是讓整個區公所，提前感受過年的氣氛。