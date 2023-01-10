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瑞芳美食廣場竟漏水 用餐品質堪憂要改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區美食廣場外面下大雨，裡頭跟著下小雨，市議員林裔綺就要求要趕快改善，提供給消費者優質的用餐環境。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區美食廣場外面下大雨，裡頭跟著下小雨，市議員林裔綺就要求要趕快改善，提供給消費者優質的用餐環境。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區美食廣場因為建物老舊，不斷發生外面下大雨，裡頭跟著下小雨的窘境，今(10)日市議員林裔綺和市府相關單位人員會勘，因為美食廣場是遊客熱點之一，市議員林裔綺就要求要趕快改善，提供給消費者優質的用餐環境。

隨著台灣去年十月中旬國門開放後，國內旅遊產業逐漸復甦，瑞芳地區一直以來都是旅遊勝地，遊客也會在瑞芳美食廣場大啖美食，為瑞芳遊增添美味的記憶，只是因為美食廣場，主體建物已經老舊，這兩年來更是出現上方漏水的情形。

瑞芳美食廣場自治會會長林文貴說，尤其在中間的公共用餐區上方，漏水問題最為嚴重，目前是先抓漏後，先用管子引流，但效果有限，有時外頭下著大雨，裡面跟著下小雨，真的有損美食廣場的形象。

市議員林裔綺說，瑞芳美食廣場是遊客到訪飽餐一頓的熱點，來到這裡各式美食應有盡有，還有得過多種獎項，因此為提供給民眾更好的用餐環境，未來會規劃中長期改善措施，盼讓美食廣場建物不再漏水，用餐品質更加提升。

瑞芳 漏水

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