瑞芳爪峰里大師寫春聯 結合插畫春聯受歡迎
歲末年終，瑞芳書道學會就會受邀到各里手寫春聯讓民眾索取，今(10)日到爪峰里，適逢共餐日，不少民眾一早就來排隊，請書道學會的老師現場揮毫，結合插畫春聯，或是組合字春聯，民眾都是踴躍索取，場面很熱鬧。
爪峰里長簡明慧說，瑞芳書道學會的成員都能寫出一手好字，每到年節期間總是應邀到各地為民眾來寫春聯，這次來到瑞芳區爪峰里，民眾可以依需求先挑選對聯，再由書道學會現場書寫春聯讓民眾帶回家貼上，帶來新年的好彩頭。
當天吸引不少多民眾排隊索取，因為揮毫的字美，還很有創意，畫春聯，不但有民眾拿手機拍老師揮毫，結合插畫的春聯更是讓民眾愛不釋手，更有搭上金色字體的春聯，整幅春聯看起來好熱鬧，大受歡迎。
市議員林裔綺今天也到場同樂，看到現場熱鬧滿分，也提前感受到濃濃的過年氣氛，她也預祝大家兔年行大運，鴻兔大展，開心過一個好年。
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