議員質疑疫苗預約做法不一 新北衛生局回應了

近期新冠疫情又有上升趨勢，新北市議員李宇翔指出，新北市的疫苗施打政策竟有「一市多制」的情況，李宇翔表示，各區卻有差別待遇，呼籲新北儘速調整作法。新北市衛生局表示，因少數民眾不擅長用網路，只要用電話或現場詢問，衛生所都會協助預約施打疫苗。

李宇翔表示，他因跑行程需與大量人群接觸，都會準時施打疫苗，但在預約的同時卻發現，新北市每個行政區的施打流程並沒有統一，以林口及新莊比較，在衛生局的網站上查詢，林口所有的診所僅有網路預約並沒有新莊提供現場或電話預約的服務，對林口較年長市民相當不友善，出現民眾想要預約卻不知道該如何使用預約系統的情況。

李宇翔提到，比較台北市的預約系統，使用上更較新北來的方便，且台北全市統一僅能用預約平台預約或至聯合醫院現場排隊，若遇見長者不會預約操作的狀況，衛生局會提供協助協助長者預約，反觀新北市僅會叫不會使用的民眾去衛生所排隊施打，施打政策又「一市多制」，讓部分市民感覺被當作次等公民對待，相當推卸責任。呼籲市府應該要調整政策，別讓市民覺得自己成為次等公民。

衛生局表示，林口區衛生所疫苗接種採網路預約優先，少數民眾不擅使用網路，只要電話或現場詢問，衛生所都會提供服務協助安排民眾預約衛生所或到鄰近的醫療院所接種疫苗，在網站上資訊呈現說明不夠完整，衛生局會立即修正調整。

因應疫情升溫及民眾出國返台接種疫苗需求增加，衛生局協調林口區、樹林區、鶯歌區、淡水區等4區於下周加開診次外，另加開1800個預約量提供民眾預約，民眾亦可自行電洽診所電話預約，或電洽衛生所協助預約。

衛生局統計，新北市疫苗預約平台自去年6月啟用，每周均開放民眾預約接種，截至今年1月6日已開放至第20期預約，以第19期開放5萬2069人預約量、預約2萬7416人，預約率52.7%；第20期開放6萬2993人預約量、預約4萬2068人，預約率66.8%，會配合疫情調整預約服務數量。