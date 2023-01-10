士林「寒冬送暖」復辦實體活動 180名獨居長者開心歡度

台北市士林區獨居長者逐年增多，近來農曆春節將至，士林健康促進協會號召募集物資與愛心捐款，今天攜手士林區健康服務中心等單位，在士林區行政中心舉辦「2023年士林區獨居長者歲末寒冬關懷送暖活動」，180位長者一同到場，開心看表演、領新春物資和2000元過年紅包。

士林區健康服務中心主任呂秀蓉表示，截至去年11月台北市65歲以上老年人口比率20.83%，士林區更甚多達21.93%。隨著人口老化及少子化，長者獨自生活日益普遍，2019年士林區列冊關懷獨居長者有486位，逐年增加，2022年已有651人。

為照顧經濟弱勢的獨居長者，士林健康促進協會向公私機關、企業團體、地方人士募集物資與經費，今年共46個單位響應，包含干貝鮑魚粥、青木瓜雞湯、酒精噴霧、濕巾等營養品與應景糕點，另有愛心捐款約125萬元，比往年還要多。

士林健康促進協會理事長陳玉華說，疫情迄今第4年，經濟雖受影響，各界善心未因此停歇，感謝英業達、百晨、品臻國際行銷、士林紙業、士林神農宮等寒冬送暖，造福381位列冊士林區低收及中低收獨居長輩。

歲末寒冬關懷送暖活動行之有年，舉辦形式近年因疫情改變，前年各里僅派代表1人參加，去年沒辦而是親送物資與紅包給每位長者，今年揮別疫情陰霾且恢復實體。

士林健康促進協會今天與士林區健康服務中心、士林區公所，以及北市聯醫陽明院區一同舉行「2023年士林區獨居長者歲末寒冬關懷送暖活動」，發放新春物資與2000元年節紅包給弱勢獨居長輩，共有180人踴躍參與。