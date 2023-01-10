快訊

病床照曝光！許聖梅「軟骨碎兩半」送醫 嘆朋友全跑光

蘇貞昌態度放軟、變謙虛了？王世堅：早知如此何必當初

和去年有落差！台塑公布年終 員工平均仍可領「這數字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林「寒冬送暖」復辦實體活動 180名獨居長者開心歡度

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
士林區180位長者今天參加歲末寒冬關懷送暖活動，人手一袋物資帶回家。記者林佳彣／攝影
士林區180位長者今天參加歲末寒冬關懷送暖活動，人手一袋物資帶回家。記者林佳彣／攝影

台北市士林區獨居長者逐年增多，近來農曆春節將至，士林健康促進協會號召募集物資與愛心捐款，今天攜手士林區健康服務中心等單位，在士林區行政中心舉辦「2023年士林區獨居長者歲末寒冬關懷送暖活動」，180位長者一同到場，開心看表演、領新春物資和2000元過年紅包

士林區健康服務中心主任呂秀蓉表示，截至去年11月台北市65歲以上老年人口比率20.83%，士林區更甚多達21.93%。隨著人口老化及少子化，長者獨自生活日益普遍，2019年士林區列冊關懷獨居長者有486位，逐年增加，2022年已有651人。

為照顧經濟弱勢的獨居長者，士林健康促進協會向公私機關、企業團體、地方人士募集物資與經費，今年共46個單位響應，包含干貝鮑魚粥、青木瓜雞湯、酒精噴霧、濕巾等營養品與應景糕點，另有愛心捐款約125萬元，比往年還要多。

士林健康促進協會理事長陳玉華說，疫情迄今第4年，經濟雖受影響，各界善心未因此停歇，感謝英業達、百晨、品臻國際行銷、士林紙業、士林神農宮等寒冬送暖，造福381位列冊士林區低收及中低收獨居長輩。

歲末寒冬關懷送暖活動行之有年，舉辦形式近年因疫情改變，前年各里僅派代表1人參加，去年沒辦而是親送物資與紅包給每位長者，今年揮別疫情陰霾且恢復實體。

士林健康促進協會今天與士林區健康服務中心、士林區公所，以及北市聯醫陽明院區一同舉行「2023年士林區獨居長者歲末寒冬關懷送暖活動」，發放新春物資與2000元年節紅包給弱勢獨居長輩，共有180人踴躍參與。

現場一名77歲夏姓老翁，平時要照顧失能妻子，坦言幾年前第一次來參加「不太想來」，畢竟生活孤單久了，但因多來幾次，發現心情變輕鬆且人開朗些，此後只要有時間就會來參與。

士林健康促進協會今天攜手士林區健康服務中心等單位，舉辦「2023年士林區獨居長者歲末寒冬關懷送暖活動」，共有180位長者到場歡度。記者林佳彣／攝影
士林健康促進協會今天攜手士林區健康服務中心等單位，舉辦「2023年士林區獨居長者歲末寒冬關懷送暖活動」，共有180位長者到場歡度。記者林佳彣／攝影
士林區381位列冊士林區低收及中低收獨居長輩，今年將收到2000元過年紅包。記者林佳彣／攝影
士林區381位列冊士林區低收及中低收獨居長輩，今年將收到2000元過年紅包。記者林佳彣／攝影
台北市政府衛生局代理局長陳正誠頒發感謝狀，向民間善心企業致意。記者林佳彣／攝影
台北市政府衛生局代理局長陳正誠頒發感謝狀，向民間善心企業致意。記者林佳彣／攝影
公私協力募集干貝鮑魚粥、青木瓜雞湯、酒精噴霧、濕巾等營養品與應景糕點，將會發送給士林區獨居長者。記者林佳彣／攝影
公私協力募集干貝鮑魚粥、青木瓜雞湯、酒精噴霧、濕巾等營養品與應景糕點，將會發送給士林區獨居長者。記者林佳彣／攝影

獨居 紅包 愛心 春節

延伸閱讀

士林新公園來啦！欣賞無遮掩「百萬夕照」、尋找隱藏「愛心池」打卡拍美照

歲末年終 竹市警結合公益團體探視獨居長者

竹市啟動春節關懷送暖 高虹安送四大好禮和年菜

暖暖愛心送年菜 淡水獨居長者安心過好年

相關新聞

三鶯線三峽站招商 將建2.1萬坪的2棟捷運共構大樓

新北市捷運局今日舉辦捷運三鶯線三峽站2處鄰近台北大學城的捷運開發案說明會，預估2棟捷運共構開發大樓投資總金額高達41億元...

議員質疑疫苗預約做法不一 新北衛生局回應了

近期新冠疫情又有上升趨勢，新北市議員李宇翔指出，新北市的疫苗施打政策竟有「一市多制」的情況，李宇翔表示，各區卻有差別待遇...

士林「寒冬送暖」復辦實體活動 180名獨居長者開心歡度

台北市士林區獨居長者逐年增多，近來農曆春節將至，士林健康促進協會號召募集物資與愛心捐款，今天攜手士林區健康服務中心等單位...

新北1049輛學生車去年20輛次違規 議員要求加強稽查頻率

新北市共有學生交通車1049輛，由於學生交通車與學生通勤安全息息相關，新北市教育局經常不定期稽查交通車，去年總計開罰20...

影／新北秀朗橋北側消防用地卡關20餘年無法使用 今正式開工動土

位於中永和交界的秀朗橋北側過去20多年來環境雜亂、低窪積水，土地無法獲得有效利用。新北市長侯友宜今親出席秀朗橋北側區段徵...

板橋北門街13棟老屋拉皮完成 住戶同意達8成市府可補助

新北市都更處推動都更三箭，其中都更二箭針對整維拉皮，但即便建物結構安全，民眾未必會想選擇拉皮換新，也需花時間整合。都更處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。