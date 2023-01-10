新北1049輛學生車去年20輛次違規 議員要求加強稽查頻率

新北市共有學生交通車1049輛，由於學生交通車與學生通勤安全息息相關，新北市教育局經常不定期稽查交通車，去年總計開罰20輛車次，違規樣態包括車輛未核備、超載、使用未經核准車輛載運幼兒等，總計開罰11萬4千元，議員鄭宇恩要求加強稽查頻率。教育局表示，提醒業者務必加強車輛安全的管理，新北市將持續用心在學幼童接送車輛之臨檢與稽查，守護學幼童乘車安全。

為維護幼童就學權益及安全，針對學幼童接送車輛安全督導機制，新北市每月辦理靜態與動態稽查，靜態稽查為定期到幼兒園於上放學時間進行訪視，查核相關安全設備、行車紀錄器等是否正常使用。動態稽查則同警局及監理所於上、下學時間，於校園或幼兒園周邊路段安排幼童車稽查，同時也針對民眾陳情或檢舉，安排於幼童車行經路線進行幼童車稽查，或選擇違規率高或車輛數較多之地區。

而新北市補習班及課照中心學生交通車輛核備數，共計534輛，去年查獲違規18輛次。違規態樣包括車輛未核備、超載、已逾法定年限等，依兒童及少年福利與權益保障法相關規定共計裁罰10萬2千元。幼童車車輛核備數，共計515輛，查獲2輛幼童車違規，違規樣態皆為幼兒園以未經核准使用之幼童專用車載運幼兒，依幼照法等相關規定共計罰鍰1萬2千元。家長認為學童因統一時間下課，車輛不夠導致超載經常發生。

新北市議員劉美芳對此表示，新北市曾發生過幼童在學童車轉彎時後車門突然打開，導致學童掉落地面還起身趕緊追車，認為現階段學童車最大問題是車輛超載、無隨車人員照顧，另外也需加強注意司機是否超時工作問題。議員鄭宇恩則說，教育局應偕同監理單位在上、下學時間增加稽查頻率，並且針對違規業者進行列管追蹤，降低學生搭乘到不合格交通車的風險，為學生乘車安全加強把關。