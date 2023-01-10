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影／新北秀朗橋北側消防用地卡關20餘年無法使用 今正式開工動土

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
秀朗橋北側區段徵收案今日開工。圖／新北地政局提供
秀朗橋北側區段徵收案今日開工。圖／新北地政局提供

位於中永和交界的秀朗橋北側過去20多年來環境雜亂、低窪積水，土地無法獲得有效利用。新北市長侯友宜今親出席秀朗橋北側區段徵收案開工典禮並表示，雖然該區面積不大，但卻是該區重點區域，包含環狀線經過、規畫已久的消防用地等；新北地政局長汪禮國表示，突破層層困難後，終於解決，讓該區一展雙和新面貌。

侯友宜說明，秀朗橋北側區段徵收案跨越中和、永和兩行政區且緊鄰新店，儘管面積僅4.26公頃，卻是捷運環狀線必經之途，當地環境改善也是迫在眉睫，然而受限於河川安全管制，民國88年、94年通過的都市計畫始終無法執行，規畫已久的消防用地也遲遲無法開闢。

侯友宜提到，這次經過層層難關翻轉，雖然過去對消防用地有些不同意見，但現在也塵埃落定；又因為該區低窪地區，未來填土方將成為挑戰，但市府承諾，會將低窪積水、環境雜亂及消防資源闕漏的區域翻轉，消防分隊得以進駐。

新北市議員張維倩表示，過去該區在地界打樁時誤認範圍，導致成為行水區，不過現在靠河前面已經架起新北環快，該區自然沒有淹水問題，本來中央水利局還未認定，經她與行政院協調後得以開發，讓該區活化，民眾憂心的消防需求也得到解決。

汪禮國表示，秀北開發延宕了20多年，在市長帶領下成功翻轉，全案範圍最終於109年解除河川安全管制區域，東以新北環河快速道路為界，西以成功路97巷及環河東路四段為界，北以環河東路四段及新北環河快速道路口為界，南以秀朗橋頭為界，將重新整理地形地貌、塑造優美環境。

汪禮國坦言，此區段徵收案困難重重，但皆一一突破，填土方等技術也不成問題；工程規畫也審慎評估周邊區域銜接及地區排水課題，採低衝擊開發方式設計；針對區內已點交土地，除積極稽查違法傾倒廢棄物外，工程單位也設有保全定時巡邏、加裝監視器24小時監控。

汪禮國還說，工程期間恐造成交通問題，不過也會安排分階段臨時便道，讓附近民眾方便進出；未來該區將直接連上新北環快，舒緩該區交通壅塞問題，同時地下工程也進入整備階段，包含於地下6米深埋設污水管線、共同管線，同時兼顧防汛。

秀朗橋北側區段徵收案今日開工，新北市長侯友宜主持開工大典。記者李成蔭／攝影
秀朗橋北側區段徵收案今日開工，新北市長侯友宜主持開工大典。記者李成蔭／攝影
秀朗橋北側區段徵收案今日開工。圖／新北地政局提供
秀朗橋北側區段徵收案今日開工。圖／新北地政局提供
秀朗橋北側區段徵收案今日開工，新北地政局長汪禮國說明。記者李成蔭／攝影
秀朗橋北側區段徵收案今日開工，新北地政局長汪禮國說明。記者李成蔭／攝影
秀朗橋北側區段徵收案今日開工。圖／新北地政局提供
秀朗橋北側區段徵收案今日開工。圖／新北地政局提供

捷運環狀線 侯友宜 都市計畫 區段徵收

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