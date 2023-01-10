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板橋北門街13棟老屋拉皮完成 住戶同意達8成市府可補助
新北市都更處推動都更三箭，其中都更二箭針對整維拉皮，但即便建物結構安全，民眾未必會想選擇拉皮換新，也需花時間整合。都更處表示，只要住戶同意比例達8成以上，市府就可補助協助拉皮。另外，新北推動府中雙城美學，近日在示範基地內完成北門街13棟老屋拉皮，改善雜亂的建築物外觀。
都更處統計，民眾多不願配合拉皮的原因包含施工恐造成漏水、一樓店家擔心被影響生意、被認定為違建甚至擔憂影響風水。另外，也有社區外觀老舊如板橋文化天下社區，但已經在整合都更意願，就不會選擇拉皮。
近日完工的北門街老屋，位於黃石市場改建工程案正對面，是前往林家花園的行經之處，利用建築物外牆原有特色注入活潑、明亮的色彩，與慈惠宮前市場熱鬧的氣氛相呼應，帶動府中商圈及板橋林家花園周邊的環境改善熱潮。
都更處表示，此次拉皮不僅將欲脫落的外牆磁磚重新粉刷耐候仿石漆塗料，更把冷氣室外機統一使用鋁格柵作遮蔽及裝飾，徹底改善原先雜亂的建築物外觀，再度喚起「古城區」活力。
都更處統計，目前推動的路段總計15處，包含樹林鎮前街與樹新路、永和路二段與光復街、板橋府中路、板橋文昌街、板橋北門街、板橋文化路一段與二段、中和區景平路、新莊區中正路、蘆洲區中山一路與三重三和路四段等路段。
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