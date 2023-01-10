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安坑輕軌14日履勘 市府將開放4條接駁公車試乘

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
安坑輕軌預計14日履勘，力拚年節前通車，交通局也開放公車試乘，讓民眾體驗專屬接駁路線。圖／報系資料照
安坑輕軌預計14日履勘，力拚年節前通車，交通局也開放公車試乘，讓民眾體驗專屬接駁路線。圖／報系資料照

新北市安坑輕軌將於1月14日履勘，新北市捷運局表示，他們希望能拚在一個禮拜內完成所有程序，在年假連假前通車。交通局則提到，履勘當日將規畫4條接駁公車免費試乘，歡迎大家來體驗大眾運輸帶來通勤通學的便利。民代表示，輕軌通車在即，提醒市府一定要將公車、YouBike等交通配套做齊。

安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。

新北市府在12月11日完成安坑輕軌初勘作業，不過有4項缺失，經改善後，已於12月27日報請交通部辦理履勘，今日確定將於14日將辦理履勘，若一切順利，即可申請營運許可函，兩項任務完成後，便可擇期通車。

雖然離履勘日期離過年僅1周時間，不過捷運局表示，他們還是希望能在過年前完成所有作業，順利通車。

另外交通局補充，安坑輕軌在K1至K5行經安一路，安坑地區多為山坡地社區，為提升大眾運輸服務和因應未來輕軌通車後轉乘需求，市府將協調公車業者規畫4條公車路線，並採用新車營運提供居民轉乘輕軌使用，配合履勘當日也開放民眾免費搭乘。

交通局指出，4條安坑輕軌接駁公車路線包括安坑1線「二叭子植物園－台北小城」、安坑2線「黎明清境－玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡－安忠路」、安坑5線「五城社區－耕莘安康院區」。

新北市議員陳儀君建議，安坑輕軌通車時，交通配套一定要做好，希望公車時間能從上午7時至晚間10時。若尖峰時刻人潮過多，也應將班次從每15分鐘改10分鐘，讓所有上班族、學生族都可以享受到輕軌的便利性。

陳儀君提到，安坑輕軌周邊的YouBike樁都尚未完成，但通車在即，希望市府能將加快YouBike裝設速度，將所有交通配套做齊。

安坑輕軌

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