安坑輕軌14日履勘 市府將開放4條接駁公車試乘
新北市安坑輕軌將於1月14日履勘，新北市捷運局表示，他們希望能拚在一個禮拜內完成所有程序，在年假連假前通車。交通局則提到，履勘當日將規畫4條接駁公車免費試乘，歡迎大家來體驗大眾運輸帶來通勤通學的便利。民代表示，輕軌通車在即，提醒市府一定要將公車、YouBike等交通配套做齊。
安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。
新北市府在12月11日完成安坑輕軌初勘作業，不過有4項缺失，經改善後，已於12月27日報請交通部辦理履勘，今日確定將於14日將辦理履勘，若一切順利，即可申請營運許可函，兩項任務完成後，便可擇期通車。
雖然離履勘日期離過年僅1周時間，不過捷運局表示，他們還是希望能在過年前完成所有作業，順利通車。
另外交通局補充，安坑輕軌在K1至K5行經安一路，安坑地區多為山坡地社區，為提升大眾運輸服務和因應未來輕軌通車後轉乘需求，市府將協調公車業者規畫4條公車路線，並採用新車營運提供居民轉乘輕軌使用，配合履勘當日也開放民眾免費搭乘。
交通局指出，4條安坑輕軌接駁公車路線包括安坑1線「二叭子植物園－台北小城」、安坑2線「黎明清境－玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡－安忠路」、安坑5線「五城社區－耕莘安康院區」。
新北市議員陳儀君建議，安坑輕軌通車時，交通配套一定要做好，希望公車時間能從上午7時至晚間10時。若尖峰時刻人潮過多，也應將班次從每15分鐘改10分鐘，讓所有上班族、學生族都可以享受到輕軌的便利性。
陳儀君提到，安坑輕軌周邊的YouBike樁都尚未完成，但通車在即，希望市府能將加快YouBike裝設速度，將所有交通配套做齊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言