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淡水中正路老街 春節連假每天管制車輛進入
今年春節連續假期共有10天，預計會有大量遊客湧入新北市淡水，屆時警方將實施多項交通疏導措施，包括每天中午以後管制車輛進入中正路老街，各景區也會加強取締違規，呼籲民眾留意相關資訊。
淡水警分局指出，春節假期自20日至29日，依照往年經驗，19日午後就會出現人潮和車潮，警方已規畫交通疏導勤務，針對主要幹道、觀光景點周邊及淡海輕軌沿線實施管制，屆時各派出所警力執行區間巡邏，加強疏導車流、排除路況。
警方呼籲民眾多利用大眾運輸系統，若自行開車到淡水，可運用GOOGLE地圖、路況即時影像APP查看車流狀況，預先規畫替代道路動線，建議行駛外環道路，由淡金路、濱海路接中正路往返觀光景點，盡量避開市區車潮，亦可利用市道101線北新路、北3線小坪頂路往返台北市。
當捷運淡水站地下停車場滿位時，員警將引導車輛至中山路、中正路1段沿線各替代停車場，亦可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」即時查詢景點周邊停車資訊。
至於中正路老街，連續假期每天中午12時至晚間8時，將於中正路、三民街口，中正路、文化路口，文化路、新生街口管制汽車進入，請遵守執勤員警指揮。
警方亦將針對「超速、闖紅燈、酒後駕車」等易肇事的違規行為，嚴格加強取締。
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