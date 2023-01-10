「台北靈安社」傳承推廣北管藝術 獲認無形文化資產保存者

台北市文化局9日公告新增「台北靈安社」為台北市傳統表演藝術「北管」項目保存者，文化局表示，台北靈安社除這次新增的北管保存者外，已於去年指定該社保存的「台北靈安社謝、范二將軍老祖神將」等為北市一般古物，再加上這次無形文化資產認定，台北靈安社對於在地民俗宗教的文化脈絡保存已相當完備，文化局後續將辦理授證儀式及保存維護計畫。

新科傳統表演藝術「北管」保存者台北靈安社，創設自清同治10年（1871年），為台北大稻埕八大軒社之一，更是大台北地區聞名遐邇的北管子弟軒社。台北靈安社籌組緣起於大稻埕霞海迎城隍的宗教迎神目的，其成員以在地民眾組成為主，與地方社群緊密連結。

文化局表示，台北靈安社至今仍堅守創社初衷，持續擔任「台北霞海城隍廟五月十三迎城隍」的暗訪及遶境的壓軸駕前子弟軒社，在大稻埕宗教盛事中扮演重要角色，同時妥善保存社團歷史文物、曲冊等相關文物，更積極培育北管音樂技藝後進，對保存北管傳統藝術文化貢獻卓越。

文化局表示，台北靈安社2011年登錄民俗「台北靈安社神將陣頭」及2022年指定該社保存的「台北靈安社謝、范二將軍老祖神將」、「台北靈安社文、武二判官神將」、「台北靈安社霞海城隍老祖」、「台北靈安社西秦王爺大王」為台北市一般古物，再加上這次無形文化資產認定，台北靈安社對於在地民俗宗教的文化脈絡保存已相當完備。

文化局表示，台北靈安社創設至今已有逾150年的悠久歷史，並長年致力於北管技藝傳承推廣，其貢獻受台北市無形文化資產審議委員會肯定，後續文化局亦規畫辦理保存維護計畫，協助無形文化資產傳承。