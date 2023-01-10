「台北通」解謎！它有哪些功能？實名制安全嗎？

你的手機，是否也被各種單一功能、用過便不開啟的政府APP佔滿容量？在台北，你可以改用APP「台北通」，一次預約疫苗、租環保杯，還能舉報違規停車。

台北市政府推出的台北通是整合各項市民服務的單一入口，下載一款APP，就能掌握台北市的數位服務。今年，台北通獲頒全球資訊顧問公司（IDC）數位技術創新獎；四年前催生台北通的台北市資訊局局長呂新科，也被選為年度資訊長（CIO of the year），更是公務機關第一個獲得CIO獎的首長。

台北市如何數位轉型？這款APP如何顧好資安？這次，未來城市邀請呂新科回顧台北通的開發歷程與資安議題。

未來城市Podcast EP.48

▹ 未來主持人：未來城市頻道總監 陳芳毓

▹ 未來大來賓：台北市政府資訊局局長 呂新科

Ｑ：台北怎麼推動智慧城市應用？

台北市數位轉型的核心目標是邁向宜居、永續的智慧城市；兩大策略分別是用科技驅動城市創新與建立以資料驅動的市政治理。2021年，瑞士洛桑管理學院（IMD）全球智慧城市指數（Smart City Index）中，台北市也擠進前四名。

這幾年，台北市改建了數位化過程所累積的新、舊系統。我們導入全球知名的企業治理方法：「開放群組企業架構框架標準」（TOGAF）和美國聯邦企業架構框架（FEAF），並將兩者結合為「政府企業架構框架」（Taipei GEAF），協助系統轉型。

而民眾比較有感的則是台北通APP，它是個整合生態系的APP，解決台北市便民服務的痛點。

過去市民想陳情，要下載「HELLO TAIPEI」APP；想查繳停車費，要下載「Pay Taipei」⋯⋯每一個單一功能的APP都為便民服務開了一個入口，但民眾需要時，反而找不到起點。因為，過往以業務分工和獨立功能來規劃、建置，而不是從民眾需求出發。現在的台北通，就是以民眾為中心，整合出單一入口、建立一個便民服務的生態體系。

Ｑ：Super APP是什麼？很多縣市也強調有單一的便民入口，這與台北通有何不同？

超級APP（Super APP）要符合三個重要精神：單一入口（one portal）、單一認證（one ID）、單一體驗（one experience）。

除了有一站式入口（One Stop Service Portal），還要串整使用體驗流程；所以，APP要有單一的身份核實，再加上一致的使用體驗。這包含前、後端的統合工程——前端應把生態系功能、使用者介面與體驗設計一致化；後端的統合則是串連系統和資料。落實這三個核心精神，整合型生態系才會漸漸完整，且有功能上的多樣性，民眾也才能體會整合帶來的便利。

而台北通與其他APP的差別在於整合的深淺程度。

有些只有單一APP入口，點擊各功能時，仍會跳到各獨立APP，且各有獨立ID、使用者功能與介面——這其實就是個別獨立的系統。嚴格地從Super APP的定義來講，這不是整合生態系，只是整合入口。

Ｑ：整合前後端、各種功能與年代不同的APP時，會遇到哪些挑戰？

前端和後端的整合工程採用不一樣的技術，分別是生態系背後最重要的兩塊基礎建設：

前端的使用者介面和流程設計：為了讓民眾有一致性的體驗，我們導入英國的政府數位服務方法（GDS），重新建立使用者分析和介面設計流程的共同規範。最後，讓所有的icon、色系、使用者操作介面、體驗流程等盡量一致化。

後端的系統架構：串連很多系統和資料，有的通過API通路，有的通過中介系統。我們串整了系統和資料，成為一個網格（mesh）；再透過系統跟資料的網格，來提供一致性的體驗流程。

這些基礎建設聽起來容易，推動其實非常辛苦；因為，我們必須跨部門、跨機構，甚至跨委外廠商的技術團隊去討論和支援，協調成本非常高，建置工法也非常複雜。為此，我們需要先建立起生態系框架，再把舊系統計畫性地移植進來。

所以，這個生態系不會一下子就健全，剛開始也許只有30%功能；但我們會慢慢把許多重要的功能、民眾有感的功能移植進來。於是，生態系在逐步演化、移植過程中逐漸完整，未來將是台北市一站式便民服務重要的入口。而來不及轉移的便民服務則先提供聯外道路，例如交通的板塊較大，下一步才會轉入台北通架構。

Ｑ：哪些國際城市也推出整合型APP？

全球在商業應用上，已經有很多超級APP出現，例如WeChat、LINE；相較之下，公部門還很少。不過Gartner 2023年科技趨勢報告提到，超級APP是未來公私部門很重要的科技應用趨勢。

新加坡的「Moments of Life」計畫，串整了民眾生命歷程裡需要取得的便民服務。它原本是Web介面，現在也走向APP，叫做「Life SG」；其實，這跟我們台北通的功能和目的一樣——以民眾為中心，把生活基本的便民服務，串整在一個APP生態系裡面。

另外，雅加達也有一個「JAKI」方案，它從重整防洪資訊走向個人化入口，再變成整合型生態系。

聯合國開發計劃署（UNDP）也提供了建議書，指引政府一站式數位APP的開發和策略方向，鼓勵未來所有國家在公共、行政、便民服務上，都走向一站式、整合型APP。可見台北市的做法和國際趨勢一致。

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越來越多公部門透過超級APP整合公共服務，例如新加坡的Life SG。圖片來源：截自Life SG官網

Ｑ：北市府也推出公務員APP，這對公務有什麼幫助？

內部員工在數位化工作流程裡，也要整合非常多工作平台、系統和流程。所以我們也認為需要增加員工的數位化能力、提高行動生產力，而手機和載具就變成重要的平台。

我們比照台北通的開發邏輯，開發出一個內部行政公務用的數位APP生態系。行動載具可納入上班打卡、同仁協作、個人假勤、公務系統入口、公文、核銷、通訊錄等功能，台北市公務員的行動生產力跟著提升。

Ｑ：有了台北通後，市府團隊如何整合新的工作方法？

生態系的開發工法改變，團隊的工作模組、流程、文化也要重新設計、彼此協調，並更綿密協作。我們也得力於台北市「資訊一條鞭」的體系，使各局處分工後、個別開發時，仍有很好的治理架構。

我們跟民眾一樣關心個資保護問題。然而，《個資保護法》的範疇顯然不能滿足台北民眾和市議員的擔憂程度。

所以，我們導入符合歐盟一般資料保護規定（GDPR）的管理體系，包含資訊安全管理認證ISO27001和個人隱私權管理認證ISO27701；再經由第三方驗證，確保台北通具備個資保護和資安保護的管理系統；此外，因為台北通生態系著重於手機載具應用，我們也取得了行動應用資安標章MAS認證，讓資安防護更有保障。

透過這三個獨立的個資、資安保護認證，我們讓台北通生態系受到更安全的保護。

此外，台北通也落實GDPR的隱私權規範，尤其是數位足跡和遺忘權。台北通每次啟用新服務時，都會讓民眾自己確認，並告知同意，民眾也能隨時檢查授權歷程。如果不想使用某項服務了，也可以隨時線上取消；一但取消，系統就會及時清除資料，對個資保護和授權有較高自主性。

台北通是大台北生活圈的會員系統，介接民眾和政府，這攸關民眾的個人權益，所以必須以會員實名制註冊為基礎。

舉例來說，民眾想進行付款申報，或申請市政服務，就必須經過實名制身份核實；最近發行的熊好券涉及權益，每人只能抽一次，透過實名制也會比實聯制公平。而市政提供的服務和資訊常建立在身份核實上，這就是台北通採實名制註冊的原因。

我們希望台北通在便民服務跟個資保護的平衡，可以得到更多民眾的支持和信任，這也是台北市推動超級APP時的初衷。

「全文轉載自未來城市(「台北通」大解謎！它有哪些功能？實名制安全嗎？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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