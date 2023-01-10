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北市焚化廠回饋設施、福德坑滑草場 除夕至初五不開放

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
福德坑環保復育園區滑草場。本報系資料照。
福德坑環保復育園區滑草場。本報系資料照。

農曆春節下周到來，台北市垃圾焚化廠及掩埋場回饋設施如游泳池等，以及福德坑環保復育園區滑草場，除夕1月21日至大年初五26日暫停開放6天，內湖復育園區年節期間不打烊，照常提供服務，歡迎民眾前往遊憩散心。

台北市現有內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠，以及山豬窟掩埋場，環保局在這4處均設有溫水游泳池等回饋設施，提供當地北投、士林、內湖、南港及文山居民免費進場使用，其他地區民眾則須付費。

環保局表示，內湖垃圾焚化廠葫蘆洲運動公園、木柵垃圾焚化廠博嘉運動公園、北投垃圾焚化廠洲美運動公園、山豬窟游泳池、福德坑環保復育園區福德坑滑草場共5處，除夕1月21日開始暫停開放，直至大年初六1月27日開放。

另外，山水綠生態公園及福德坑環保復育園區僅初二休園，其他時間各設施正常開放，提供民眾前往休憩踏青。

環保局表示，已將相關訊息提前公告在各回饋設施場域，請民眾留意開放時間，以免白跑一趟。

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