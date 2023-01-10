聽新聞
test
0:00 / 0:00
延宕20餘年 新北秀朗橋北側動土
延宕逾二十年的新北市中和秀朗橋北側區段徵收案，今天在新北市長侯友宜主持下舉行開工動土典禮，未來將有銜接中和成功路、新北環快的完整道路系統，以及景觀河廊與公園等藍帶綠廊，也會有完備的消防設施進駐，將提供2.1公頃經優化的公共設施用地。
秀朗橋北側區段徵收案跨越中和、永和兩行政區並緊鄰新店，總面積4.26公頃。因受限於河川安全管制，民國88年、94年通過的都市計畫始終無法執行，但市府團隊承諾市民，要將低窪積水、環境雜亂及消防資源闕漏的區域，翻轉成充滿希望與安全的樞紐之都。侯友宜強調，市府團隊會勇敢承擔，積極面對，過去沒有解決的問題，也會勇於承諾，努力實踐，帶給市民更好的未來。
秀北開發延宕二十多年，歷經多任市長卻未曾解決，市府團隊在與各方協調及努力下，全案範圍最終於109年解除河川安全管制區域，東以新北環河快速道路、西以成功路97巷及環河東路四段為界，北則以環河東路四段及新北環河快速道路口為界，南以秀朗橋頭為界，將重新整理地形，進行地上物拆除，地下6米深埋設污水管線、共同管線，並兼顧防汛。為避免環境衛生髒亂，除積極稽查違法傾倒廢棄物外，工程單位也設有保全定時巡邏、加裝監視器24小時監控，期許塑造成優美環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言