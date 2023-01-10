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延宕20餘年 新北秀朗橋北側動土

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
新北市中和秀朗橋北側區段徵收案，由新北市長侯友宜（中）與各級民代主持開工動土典禮。記者侯永全 ／攝影
新北市中和秀朗橋北側區段徵收案，由新北市長侯友宜（中）與各級民代主持開工動土典禮。記者侯永全 ／攝影

延宕逾二十年的新北市中和秀朗橋北側區段徵收案，今天在新北市長侯友宜主持下舉行開工動土典禮，未來將有銜接中和成功路、新北環快的完整道路系統，以及景觀河廊與公園等藍帶綠廊，也會有完備的消防設施進駐，將提供2.1公頃經優化的公共設施用地。

秀朗橋北側區段徵收案跨越中和、永和兩行政區並緊鄰新店，總面積4.26公頃。因受限於河川安全管制，民國88年、94年通過的都市計畫始終無法執行，但市府團隊承諾市民，要將低窪積水、環境雜亂及消防資源闕漏的區域，翻轉成充滿希望與安全的樞紐之都。侯友宜強調，市府團隊會勇敢承擔，積極面對，過去沒有解決的問題，也會勇於承諾，努力實踐，帶給市民更好的未來。

秀北開發延宕二十多年，歷經多任市長卻未曾解決，市府團隊在與各方協調及努力下，全案範圍最終於109年解除河川安全管制區域，東以新北環河快速道路、西以成功路97巷及環河東路四段為界，北則以環河東路四段及新北環河快速道路口為界，南以秀朗橋頭為界，將重新整理地形，進行地上物拆除，地下6米深埋設污水管線、共同管線，並兼顧防汛。為避免環境衛生髒亂，除積極稽查違法傾倒廢棄物外，工程單位也設有保全定時巡邏、加裝監視器24小時監控，期許塑造成優美環境。

新北市長侯友宜期許新北市中和秀朗橋北側區段徵收案工程順利。記者侯永全 ／攝影
新北市長侯友宜期許新北市中和秀朗橋北側區段徵收案工程順利。記者侯永全 ／攝影

新北市長 團隊 侯友宜

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