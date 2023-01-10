延宕20餘年 新北秀朗橋北側動土

延宕逾二十年的新北市中和秀朗橋北側區段徵收案，今天在新北市長侯友宜主持下舉行開工動土典禮，未來將有銜接中和成功路、新北環快的完整道路系統，以及景觀河廊與公園等藍帶綠廊，也會有完備的消防設施進駐，將提供2.1公頃經優化的公共設施用地。

秀朗橋北側區段徵收案跨越中和、永和兩行政區並緊鄰新店，總面積4.26公頃。因受限於河川安全管制，民國88年、94年通過的都市計畫始終無法執行，但市府團隊承諾市民，要將低窪積水、環境雜亂及消防資源闕漏的區域，翻轉成充滿希望與安全的樞紐之都。侯友宜強調，市府團隊會勇敢承擔，積極面對，過去沒有解決的問題，也會勇於承諾，努力實踐，帶給市民更好的未來。