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新北29區哪裡最沒存在感？ 這區連PTT版主自己都忘了
日前有版主在PTT上發問「[問卦] 新北市哪個行政區最常被忽略？」，表示新北市全台最多人居住的縣市，理所當然經常被提起，不過當他列出新北市所有行政區詢問哪個行政區最常被遺忘？版主自己都漏寫了雙溪，網友狂虧看來就是雙溪了。雙溪區長則說，市府大力推廣雙溪觀光，歡迎民眾多多認識雙溪。
批踢踢實業坊八卦版日前有版主詢問「[問卦] 新北市哪個行政區最常被忽略？」，表示新北市是全台最多人居住的行政區，理所當然是最常被八卦鄉民提起的縣市之一，新北市有很多行政區。
該版主並列出包括板橋、新莊、中和、三重、新店、土城、永和、汐止、蘆洲、淡水、樹林、林口、三峽、五股、鶯歌、泰山、八里、瑞芳、深坑、三芝、萬里、金山、貢寮、石門、石碇、坪林、烏來、平溪等行政區，詢問哪個行政區最常被人遺忘呢？
而由於版主自己都忘了寫上雙溪區，網友回應「你的雙溪區呢、看來就是雙溪了、雙溪，連你自己都忘了、還真沒聽過雙溪、雙溪跟外雙溪是同個地方嗎」也有網友認為貢寮、鶯歌、坪林存在感都很低。
雙溪區長藍瑞珉則表示，由於位在東北角的雙溪區146平方公里面積，全數屬於自來水保護區，因此被嚴格限制開發，相較瑞芳有水金九商圈、貢寮有音樂祭等，雙溪的確較少大型觀光景點。
他說，但雙溪區內有寂寞公路不厭亭、淡蘭古道、觀光局也大力推廣三貂嶺自行車道連結牡丹車站商圈，夏天還有荷花池可以觀賞，也相當推薦民眾前來享受大自然美景。
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