被勸比照辦理王鴻薇 侯友宜「撥千金」：她任何角色都展做事態度

台北立委補選由國民黨市議員王鴻微勝出，外界認為她是剛當選議員即落跑選立委，雖觀感不佳但仍當選，新北市長侯友宜應該也可「比照辦理」選總統。侯回應，王很優秀，不管哪個角色都能展現為國為民做事的態度；至於王籲廣納黨外總統人選，侯也說，尊重每個人不同論點。

侯友宜今上午出席秀朗橋北側區段徵收開發工程開工典禮後接受媒體聯訪時表示，王鴻薇是優秀且認真做事的民意代表，長年以來以很好的論點為國家及人民做事，不管在哪個角色，相信她都能展現為國家做事的態度，大家一起努力為中華民國、為台灣加油打拚。

另外，王鴻薇也提到，國民黨總統可做初選民調，並納入鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等，外界好奇侯友宜選前多次幫王站台，是否覺得王的此言論令人心寒？

侯友宜表示，每個人都有不一樣的論點，都會給予尊重，最重要是每個人在自己角色工作上，好好把握當下，努力做好現階段工作，大家一起努力，只要是為民做事都是好事。