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路平是柯文哲編預算 蔣萬安：更重視執行效率、優先順序

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席台灣燈會在台北周邊商品發表會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席台灣燈會在台北周邊商品發表會。記者林麗玉／攝影

台北巿前市長柯文哲昨受訪說，他執政期間都按照實際工程狀況編預算，2023年修馬路、鋪馬路預算大幅提高。對此，台北巿長蔣萬安今天回應說，預算編列當然相當重要，但更重視執行效率與優先順序。

台北市長蔣萬安上任兩周多，規畫全市106條道路「路平專案」，被視為政績亮點，今天出席台灣燈會在台北周邊商品發表會時受訪，他說，預算編列相當重要，但更重視執行效率與優先順序，非常感謝副市長李四川及工務局同仁規畫相關路平方案。

蔣萬安提到，北市府農曆年節前，會先完成三條路段路平，包括之前已經完成的松山路，已經鋪得又快、又平、又好，許多民眾有發照片給他，給予高度評價；另外，年後也會有三條，2月28日之前就會完成，都是確保民眾的用路環境、用路安全。

蔣萬安 台北市長 柯文哲

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