春節浪犬也加菜 驛站烹飪浪浪牛排大餐

新春年節將至，台灣浪浪驛站與新北動保處募集冷凍保鮮雞肉、牛肉與蔬菜等共50公斤食材，為三芝動物之家浪犬加菜，陳若馨理事長擔任主廚烹煮料理，駐區獸醫謝弘斌及動保員協助配菜做成浪浪牛排大餐，公私協力讓動物之家提前度春節，大啖一頓補充營養袪除冬季寒意。

台灣浪浪驛站動物緊急救援協會理事長陳若馨表示今年澎湃新年大餐，由浪浪驛站協會主動上網對外招募各類食材，總共募集到新鮮雞肉、牛肉及蔬菜等50公斤材料，協會將食材載到三芝動物之家，與動保員們一起合作烹煮，大家從早上9點就開始忙碌到下午1點多，使用的材料都是全程冷凍送達最新鮮的肉類，將所有食材完成烹煮料理，變成了營養健康滿分的新年大餐。

動保處駐區獸醫謝弘斌表示，新鮮雞肉、牛肉等含有豐富蛋白質及骨鈣營養素，能提供犬貓完善的營養補給。建議飼主們平時多注意自家毛寶貝飲食，以少鹽多纖為原則，針對成長中的犬貓更必須給予充足的蛋白質、鈣質及維他命。若在家自己為寵物準備新年大餐，首先必須要慎選食材，避免會損害毛寶貝健康的洋蔥、蔥類、韭菜等，才能增加毛寶貝對疾病的抵抗力。