聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節浪犬也加菜 驛站烹飪浪浪牛排大餐
新春年節將至，台灣浪浪驛站與新北動保處募集冷凍保鮮雞肉、牛肉與蔬菜等共50公斤食材，為三芝動物之家浪犬加菜，陳若馨理事長擔任主廚烹煮料理，駐區獸醫謝弘斌及動保員協助配菜做成浪浪牛排大餐，公私協力讓動物之家提前度春節，大啖一頓補充營養袪除冬季寒意。
台灣浪浪驛站動物緊急救援協會理事長陳若馨表示今年澎湃新年大餐，由浪浪驛站協會主動上網對外招募各類食材，總共募集到新鮮雞肉、牛肉及蔬菜等50公斤材料，協會將食材載到三芝動物之家，與動保員們一起合作烹煮，大家從早上9點就開始忙碌到下午1點多，使用的材料都是全程冷凍送達最新鮮的肉類，將所有食材完成烹煮料理，變成了營養健康滿分的新年大餐。
動保處駐區獸醫謝弘斌表示，新鮮雞肉、牛肉等含有豐富蛋白質及骨鈣營養素，能提供犬貓完善的營養補給。建議飼主們平時多注意自家毛寶貝飲食，以少鹽多纖為原則，針對成長中的犬貓更必須給予充足的蛋白質、鈣質及維他命。若在家自己為寵物準備新年大餐，首先必須要慎選食材，避免會損害毛寶貝健康的洋蔥、蔥類、韭菜等，才能增加毛寶貝對疾病的抵抗力。
新北市動保處表示，目前氣候天氣寒冷，早晚溫差大，民眾除了要注意毛寶貝的飲食營養之外，運動和飲水量也都要特別關注，才能讓毛寶貝健康強壯，倘若毛寶貝身體出現異常症狀，必須盡快帶到動物醫院檢查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言